Začátek utkání patřil domácím. Už v 5. minutě se dostal do obrovské šance z levé strany Reh, který svou střelou dokonale protáhl gólmana Valeše. Rohový kop hosté odvrátili za zadní čáru a Plachý měl druhý pokus. Tím našel v malém vápně dobře postaveného Reha, ale ten z 10 metrů nedal! Na úvodní gól si tak diváci museli počkat do 39. minuty: Valeš si pře vyběhnutí z brány nerozuměl s Hrubým, míč si vzal důrazný Zmeškal a pohodlně jej poslal do zcela prázdné brány. Radost z vedení netrvala dlouho. Za pouhé tři minuty nedokázala domácí obrana odkopnout balón do bezpečí a Hirschkorn překonal Boučka v domácí bráně. Poslední velkou šanci prvního poločasu měli pár minut před koncem domácí. Střelu Matyáše vyrazil Valeš k Lazarikovi, ale jeho pokus stačil ještě před brankovou čárou vykopnout pohotový Christov. Do kabin se šlo za smírného stavu, což byl spravedlivý obraz hry na hřišti.

Druhý poločas přinesl úplně jiný fotbal. Hosté od samotného úvodu ukazovali svou kvalitu. Střelecky doslova exceloval kapitán Kolář. Ten už pět minut po přestávce napálil břevno. Za sedm minut už se ale mohl radovat z první branky. Uplynuly pouhé čtyři minuty a Kolář zvedal ruce po druhé brance, když za Boučkova záda uklidil vyražený střílený centr. Pak se o slovo přihlásili i domácí, ale centr Matyáše na druhý pokus schoval Valeš do své náruče před dotírajícím Valtou. V 75. zkompletoval Kolář hattrick střelou po zemi. Dobroměřickým se nakonec podařilo výsledek alespoň kosmeticky upravit. Dlouhý balón Matyáš doběhl a v pádu ještě stačil nastřelit bránícího hráče a tím získat výhodu rohového kopu. Ten zahrával Plachý a posadil ho přesně na hlavu Valty, který snížil na konečných 4:2 pro Krupku.

Dobroměřice nyní čeká hodně důležité utkání. V něm 24. dubna nastoupí v Perětejně k dohrávce odloženého druhého jarního kola. Zápas, ve kterém půjde o bytí a nebytí pro oba celky.



„Dnes jsme jim to až příliš snadno umožnili. Dovolili jsme soupeři jít do vedení a tím jsme je posadili na koně. Zmohlo nás i dnešní horko. Takovouhle hrou se bohužel prezentujeme stále. Trápíme se. Prohráli jsme zcela zaslouženě,“ hodnotil nepříznivý výsledek trenér Alois Šebek.

Naděje na záchranu však v Dobroměřicích stále žije. „Bude to ještě hodně těžké, ale budeme se snažit vybojovat záchranu. Chtěli jsme si krajský přebor zahrát a s možným sestupem jsme počítali. Pro záchranu ale uděláme maximum. Budeme muset nutně bodovat s celky ze dna tabulky. Pokud by jsme sestoupili, návrat by byl hodně těžký. Po reorganizaci soutěží bude A třída hodně kvalitní,“ uvedl po utkání vedoucí týmu Pavel Verner.

FK Dobroměřice – TJ Krupka 2:4 (1:1)

Branky: 39. Zmeškal, 78. Valta – 57., 61. a 75. Kolář, 42. Hirschkorn.

Rozhodčí: Prágl - Vlašič, Lesák.

ŽK: 2:2.

Diváci: 180.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Holeček, Mistoler, Kaleja (73. Šebek) – Reh, Maliňák, Lazarik, Hanzlíček (60. Valta), Matyáš – Zmeškal (85. Kyncl).

TJ Krupka: Valeš - Trekoval, Hrubý, Christov, Seidl – Suchý, Pokorný, Sigmund, Hirschkorn – Kolář, Barmat (89. Horváth).



Autor: Jaroslav Tošner