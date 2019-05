Dobroměřice – Domácí Dobroměřice byly před zápasem 24. kola na samém dně tabulky krajského přeboru, zatímco jejich soupeř z Lovosic byl v jejím středu. Teplota 4 stupně a studený déšť neodradily stovku příznivců, kteří se přišli podívat, jak se jejich tým bude rvát o body, tolik potřebné k naději na záchranu. Po 90 minutách mohli být spokojeni. Hlavně s výsledkem 5:3 a třemi získanými body.

Vstup do utkání domácím fotbalistům vůbec nevyšel. Již v 7. minutě zahrávaly Lovosice Stejskalem rohový kop. Ten se domácím podařilo sice odvrátit, ale míč se dostal opět ke Stejskalovi, který jej vrátil do vápna a nepokrytý Hušek poslal svůj tým do vedení. To Lovosicím nevydrželo dlouho. Ve 13. minutě posoudil rozhodčí Oborník zákrok Kluga ve vápně na Reha jako penaltový a Lazarik z nařízeného pokutového kopu vyrovnal. I nadále však byli hosté aktivnějším a lepším celkem. Tutovku zahodil v 18. minutě Matěj Walter, který šel sám na branku, ale otálel se zakončením, až jeho pokus vracející se obránce vypíchl a dorážka Espinosi se nevešla mezi tyče. Dobroměřice postupně přebíraly iniciativu a začaly si vytvářet i šance. Do vedení je poslal tvrdou střelou hrající trenér Šebek, ke trirému se dostal odražený míč po rohu Plachého. Další šanci měl Matyáš, ale jeho tvrdou střelu vyrazil Šafránek na roh. V závěrečné minutě první půle chyboval Pechar, který si sice zakřičel, ale míč neměl a musel ho na brankové čáře zastoupit Holeček.