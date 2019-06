Dobroměřice – Mnozí již před začátkem záchranářského duelu Dobroměřic s Vilémovem utkání věděli, že je osudu domácích rozhodnuto, protože Perštejn již měl vítězné utkání v Lovosicích za sebou. Dobroměřičtí však šli do utkání s vědomím, že musí plně bodovat, výsledek dopoledního zápasu prý nezjišťovali. Po závěrečném hvizdu a zisku dvou bodů smutnili, po roce se vracejí do I. A třídy.

Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu odhodlaně a již v šesté minutě měli obrovskou šanci. Střelecký pokus Reha vytáhl gólman Dvořák na roh. Bohužel to byla poslední větší příležitost Dobroměřic v prvním poločase. Hosté převzali otěže zápasu a začali obléhat branku Pechara. Obraně se dařilo odolávat až do 34. minuty. V ní Ruszó centrem přenesl hru na pravou stranu, kde našel zcela volného Havla a ten bez problémů překonal Pechara v brance. Podruhé se hosté radovali čtyři minuty před přestávkou. Přetažený rohový kop se jim podařilo vrátit před branku, obrana domácích balón nedokázala odkopnout a Kučera jej propasíroval do sítě.