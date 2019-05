Rezerva třetiligového Litoměřicka přijela pouze s jedenácti hráči. I proto byl její výkon více než špatný.

První branka padla již po čtvrt hodině hry. Reh nabil Šebkovi a ten dělovkou nedal Slaninovi v brance šanci. Vypadalo to tedy nadějně, ale pak přišlo herní trápení. Hrálo se převážně na polovině Litoměřicka, ale domácí hráči si nedokázali před brankou nahrát a když obětavý Šebek posílal centry do vápna, nenašel se nikdo, kdo by je zpracoval a proměnil v góly. Nejblíže k brance byl pět minut před přestávkou Lazarik, který centr Matyáše opřel o vnější stranu pravé tyče.

Hned po změně stran přišla první a také poslední šance hostujícího celku, ale s pokusem Dury si Pechar bez větších problémů poradil. Do druhého poločasu nastoupil na hrot útoku Tomáš Kyncl, který vystřídal trápícího se Reha. Šebek se z útoku stáhl do zálohy a hra Dobroměřic nabrala výraznější tempo a tah na bránu. Kyncl poslal první vizitku mezi tyče už ve 47. minutě. Jeho střelu Slanina neudržel a kryl jí až na druhý pokus. Pak přišel jeden z mála rohů Litoměřicka, po kterém končil míč na vnější straně tyče. Běžela 64. minuta, kdy došlo ke střetu domácího Baňky s hostujícím Sýsem. Baňka dostal žlutou, ale Sýs opustil hřiště na nosítkách. Pak jej dokonce odvezla sanitka s podezřením na zpřetrhané kolenní vazy do nemocnice.

Hned v následující minutě stačil na poslední chvilku vložit Slanina nohu do Kynclovy střely a odvrátit na roh. Za další tři minuty kopal kapitán Dobroměřic Plachý další rohový kop. Na něj si naskočil Kyncl a hlavou usměrnil do sítě. Konečně se otevřela branková stavidla. Za další dvě minuty servíroval do vápna Lazarik a Kyncl dával svou druhou branku. Pak přišel okamžik, na který čekal útočník domácích Martin Němec dlouhý rok a půl. Tak dlouhá doba jej dělila od nešťastného zranění, kdy si v přípravném utkání přetrhl achilovku, než zase vyběhl v dresu svého mužstva do zápasu. Tento okamžik přišel v 71. minutě a už o čtyři minuty později se radoval z branky. To proměnil ideální přihrávku Maliňáka. Brankovou tečku pak obstaral Maliňák, kterému do běhu posunul nezištně Kyncl.

Dobroměřice za týden nastoupí ve velkém okresním derby na hřišti Loun, lída tabulky.

„Bylo to povinné vítězství. Žádný oslnivý výkon. Měli jsme už v poločase vyhrávat 4:0. Máme stále stejné problémy. Naděje na záchranu stále žije, tak snad se nám to podaří,“ říkal po utkání unavený hrající trenér Alois Šebek.

FK Dobroměřice – FK Litoměřicko B 5:0 (1:0)

Branky: 67. a 69. Kyncl, 15. Šebek, 75. Němec, 82. Maliňák.

Rozhodčí: Suchánek – Průša, Slívko.

ŽK: 1:0.

Diváci: 120.

FK Dobroměřice: Pechar – Plachý, Holeček, Baňka, Mistoler (87. Kaleja) – Matyáš (78. Pšigrocký), Handlíček (71. Němec), Maliňák, Lazarik (80. Rus), Reh (46. Kyncl) – Šebek.

FK Litoměřicko B: Slanina – Sýs, Grumert, Zvala, Bezděka – Hlavica, Grus, Dura, Rapavý, Karvánek – Zahálka.



Autor: Jaroslav Tošner