„Těžký zápas a kdyby dneska naše série výher skončila, tak se nemohl nikdo divit, přijel skvělý soupeř. Já musím obrovsky vyzdvihnout našeho brankáře Petra Boučka, protože jen díky němu jsme neinkasovali a rozhodli v penaltách. Teď říkám: Borci valíme dál, ale v úterý si na tréninku zápas rozebereme. My jsme si dneska možná ani vyhrát nezasloužili,“ viděl kouč Dobroměřic David Holeček.

„Před utkáním bychom určitě bod brali, ale po skvělém týmovém výkonu jsme byli blízko bodům třem. Chtěli jsme domácí překvapit útočnou hrou a to se nám podařilo. Rozestavení 3-4-3 domácím dělalo velké problémy a většinou míč jen odkopávali. Vypracovali jsme si v první půli tři velké šance, když Halamka v nájezdu trefil jen nohy brankáře. Holešovský st. hlavou trefil jen tyč a Čurgaliho nůžky bravůrně kryl brankář domácích,“ hodnotil asistent šluknovského trenér Ladislav Čurgali starší.

„Domácí ve druhé půli také měli své šance, když dvakrát v dobré šanci minuli branku a jednou střelu Nejedlý vyrazil nad branku. Mohlo to v závěru dopadnou jakkoliv, ale nakonec utkání skončilo bez branek. Následné pokutové kopy jsme nezvládli a tak si odvážíme jen bod. Přestože nepadl gól, tak to bylo kvalitní utkání z obou stran a musím pochválit také mladé rozhodčí, kteří zápas velmi dobře zvládli. Doufejme, že si aktuální formu přeneseme i do dalších utkání, když jsme tři kola neprohráli,“ usmál se Čurgali.