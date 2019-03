Slavoj Žatec si v minulém kole vychutnal Jílové a nadělil mu pět kousků. To domácí měli dva týdny nucené volno. V prvním jarním kole měli hostit Brnou, ale terén jejich hřiště utkání nedovolil. Stejné to bylo minulý týden v Perštejně.

„Měli jsme si delší herní výpadek, ale minulý týden jsme hráli přátelák ve Slaném s jejich B týmem a trénujeme na trávě. Na zápas jsme se připravili dobře,“ říkal před zápasem vedoucí mužstva Dobroměřic Pavel Verner.

Na derby se do Dobroměřic přišlo podívat 450 diváků a určitě nelitovali. Zklamaní mohli být jen příznivci Slavoje, kteří byli nespokojeni hlavně s výkonem hlavního arbitra Hnětynky.

Utkání začalo v dobrém tempu a hra se přelévala z jedné strany na druhou. První větší šanci si vypracovali domácí. Běžela 18. minuta a v ní Dobroměřice zahrávaly dva rohové kopy. Oba kopal Plachý a oba zakončoval Baňka. První poslal hlavou těsně vedle, druhý pak vysoko nad bránu. Pak si vzali slovo hosté a jen kousek chyběl Hassmanovi, který číhal u zadní tyče, aby zasunul míč za Pecharova záda. Pak se o slovo přihlásil domácí Matyáš, který pálil lehce nad. Největší příležitost první půle měl ale tři minuty před přestávkou domácí Tomáš Kyncl. A byly hned dvě za sebou. Při té první měl tutovku, ale trefil jen gólmana Slavoje Hnízdila. Při té druhé poslal ideální přehrávku od Matyáše do boční sítě. „Brankař mi to dobře vykryl. Už jsem viděl míč v síti, ale to asi nemá,“ říkal s úsměvem kanonýr Kyncl.

Už dvě minuty po přestávce zahrával domácí kapitán Plachý přímý kop. Ve skrumáži ve vápně se míč otřel o ruku Klince a sudí Hnětynka měl jasno – penalta. Tu bezpečně proměnil Lazarik. Pak stála při domácích štěstěna, když z prázdné brány vyhlavičkovával balón Plachý. Hned z protiútoku se dostali domácí před branku Slavoje. Přišel kontakt Zmrhala s Plachým za hranicí pokutového území a kopala se druhá penaltu. Míč si na značku pokutového kopu postavil Maliňák a panenkovsky do středu brány, se štěstím o břevno dal druhou branku svého týmu. Hned po penaltě domácí střídali. Na hřiště přišel zkušený Zdeněk Zmeškal, jediná, ale výrazná zimní posila Dobroměřic. Útočník, jak má být. Vysoký, s dobrou technikou. Dokázal vybojovat míč, hned se uvolnit a nebezpečně vystřelit. Hned dvě jeho jedovaté střely musel vyrážet Hnízdil z brány. Čtvrt hodiny před koncem Plachý rychle rozehrál roh, míč se dostal k Hanzlíčkovi a ten trefil levou tyč Žatce. Slavoj se pustil do závěrečného náporu. V 83. se hodně zlobil Zimola, který byl sice faulován ve vápně domácích, ale místo penalty vyfasoval žlutou. Slavoj se branky přeci jen dočkal. Po zákroku Šebka kopali hosté standardku a Jan Hynek je kopl perfektně. Poslal míč přesně do šibenice. Domácí takticky zvládli i minutové nastavení a připsali si do tabulky cenné tři body. Příští týden jedou Dobroměřice do Štětí a Žatec čeká další derby. Tentokrát to větší, s celkem Loun a hrát se bude na umělce.

„Dnes jsme nehráli dobře. Tak trochu v útlumu. Penalty nekomentuji, protože jsem je neviděl. V prvním poločase jsme měli tři šance, které jsme neproměnili. Dát první branku, bylo to asi jiné. Kluci si stěžovali na únavu. Trénujeme na umělce a to není dobré,“ hodnotil si po zápase trenér Slavoje Pavel Koutenský.

„Byl to hodně těžký zápas. Kvalitní soupeř. Viděli jsme jejich utkání s Jílovým. Věřili jsme si a asi rozhodla větší bojovnost a chuť vyhrát. Měli jsme manko dvou týdnů bez zápasu, ale zvládli jsme to. Nyní nás čeká další těžký zápas ve Štětí, ale budeme se prát zápas od zápasu,“ říkal po utkání hrající trenér vítězů Alois Šebek.

FK Dobroměřice – FK Slavoj Žatec 2:1 (0:0)

Branky: 47. Lazarik (PK), 56. Maliňák (PK) - 87. Hynek.

Rozhodčí: Hnětynka – Šmíd, Bohatý.

ŽK: 2:2.

Diváci: 450.

FK Dobroměřice: Pechar – Plachý, Šebek, Baňka, Kaleja (67. Rus) – Maliňák, Hanzlíček (83. Pšigrocký), Lazarik, Matyáš – Kyncl (56. Zmeškal)

Slavoj Žatec: Hnízdil – Břečka, Macháček, Zmrhal, V. Sýs – Hassman, Hynek, Zelinka (67. Pinkr), Paul, Zimola – P. Klinec (82.F. Klinec).

Autor: Jaroslav Tošner