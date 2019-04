Většina prvního poločasu patřila hostujícímu celku, který svou převahu vyjádřil v 18. minutě úvodním gólem. Co se stalo? Na přímý kop Levého si před brankou naskočil Svoboda a poslal svůj tým hlavou do vedení. Domácí se postupně dostávali také do šancí. Na centr Maliňáka ze 23. však Lazarik hlavou nedosáhl. Pak se krásně uvolnil Zmeškal, odcentroval, ale Mariňákova nedůrazná střela vyprášila jen rukavice gólmana Jiřetína. Závěrečnou desetiminutovku zahráli domácí excelentně. Nejdříve zatáhl Lazarik balón k rohovému praporku a odcentroval před bránu, kde byl Zmeškal. Jeho hlavička šla sice do břevna, ale dorážka už spadla do sítě. Druhý gól pro Zmeškala připravil z levé strany Matyáš a střelec domácích měl na malém vápně snadný úkol. Domácím se tak podařilo během pěti minut otočit vývoj utkání.



Po změně stran Dobroměřičtí totálně zaspali úvod. Hned z první akce hosté srovnali, když centr na malé vápno usměrnil Kopta hlavou za záda bezmocného Pechara. Začala bitva o rozhodující branku. Blízko k ní byl Maliňák, ale těsně minul, stejně, jako na druhé straně Záruba. Nevyužité zůstaly šance domácího Zmeškala a střídajícího Valty, jehož dvě střely Aschebrenner jen s námahou vyrážel. Rozhodnutí padlo pět minut před koncem. Centr Maliňáka dopravil do sítě důrazný Zmeškal. Do konce chyběly tři minuty, když Záruba fauloval ve vápně Zmeškala, ale nařízenou penaltu Lazarikovi Aschenbrenner kryl. Domácí pak udrželi těsné vedení až do závěrečného hvizdu.



„V prvním poločase se nám nedařilo, ale závěrečná desetiminutovka nám vyšla a zápas jsme otočili. Pak přišlo z první akce soupeře vyrovnání a bylo to o tom, kdo dá gól. Byly jsme šťastnější,“ hodnotil po utkání trenér domácích Alois Šebek, který stále postrádá zraněného Baňku, jehož absence v zadních řadách Dobroměřic je hodně citelná.



FK Dobroměřice – Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov 3:2 (2:1).

Branky: 38., 43. a 85. Zmeškal – 18. Svoboda, 46. Kopta.

Rozhodčí: Oborník – Šefčík, Sabo.

ŽK: 2:3.

Diváci: 200.

FK Dobroměřice: Pechar – Plachý, Šebek, Mistoler, Kaleja – Reh, Lazarik, Handlíček (78. Valta), Matyáš – Maliňák, Zmeškal.

Sokol Horní Jiřetín: Aschenbrenner – Levý, Banovič, Macháček, Veverka (46. Mikulčík) – Polcar, Záruba, Svoboda, Broskovics , Fišer (86. Hlaváček) – Kopta.



Autor: Jaroslav Tošner