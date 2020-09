Bojovné utkání s maximálním nasazením pro sebe rozhodli až v závěru druhé půle. Vývoj utkání museli obracet, dokázali to svou bojovností a větších touhou po vítězství. Hosté s řadou mladíků začali i se zkušenými Petrem Johanou, Wagnerem či Svobodou v základní sestavě.

Kromě studeného deště zchladili Domoušice hráči Mostu v samotném úvodu utkání. Již ve třetí minutě si na centr z levé strany naskočil Jurkovič a hlavou překonal Petra Junka.

Domácí postupně vyrovnali hru a snažili se o srovnání stavu, jenže v cestě jim stál gólman Nejedlý, tak jako při střele Holmana z jedenáctky i při střele Exnera z dalšího útoku. Obrovskou šanci měli hosté ve 20. minutě, ale Koutecký nevyužil zmatku v domácí obraně a netrefil zcela odkrytou bránu. Domoušickým se podařilo srovnat nepříznivý stav ve 29. minutě hry. Kukačka našel Exnera, ten se uvolnil a nedal Nejedlému žádnou šanci. Hned v následující minutě zahrávali domácí přímý kop a Pour jej poslal těsně nad.

Bojovný fotbal se hrál v Domoušicích dál i po přestávce. Krátce po zahájení druhé půle musel ze hry pro zranění stehenního svalu odstoupit domácí záložník Soukup, kterého nahradil Uhlík. Po hodině hry zlikvidoval Nejedlý velkou šanci Exnera. Stejný hráč pak vybídl ke skórování Uhlíka, ale i jeho pokus ze značky pro penaltu famozní brankář hostujícho celku kryl.

Rozhodující okamžik zápasu přišel v 77. minutě. Filip Schettl se zbavil bránících hráčů, přihrál Exnerovi a ten střelou mezi dvěma hráči Mostu a clonícím Uhlíkem překonal Nejedlého. Ten sice míč stačil konečky prstů zasáhnout, ale jeho cestě do sítě nezabránil.

V závěrečné desetiminutovce ještě měli šance Uhlík s Kotlanem, ale stav se již nezměnil.

„Zpočátku jsme byli zakřiknutí a rychle jsme inkasovali, ale postupně jsme srovnali hru a začali si vytvářet i šance. Bohužel na počet šancí dáváme málo branek. Zranil se nám Soukup, ale snad se dá do příštího utkání dohromady. To už by mohl nastoupit i Hankocy, jenže tomu bude chybět trénink, stejně jako schází Uhlíkovi,“ uvedl trenér vítězných Domoušic Pavel Schettl.

V příštím kole jedou fotbalisté Domoušic do Modré.

TJ Sokol Domoušice – FK Baník Most - Souš B 2:1 (1:1)

Branky: 29. a 77. Exner – 3. Jurkovič.

Rozhodčí: Kuriljak – Klimpl Dovignon.

ŽK: 2:4.

Diváci: 50.

Sokol Domoušice: P. Junek – Pechát, Pour, M. Junek, Šmok (71. Kubiska) – Kukačka, Holman, Kotlan, Soukup (52. Uhlík), F. Schettl (78. Mács) – Exner.

Baník Most – Souš B: Nejedlý – Radoš (84. Kovář), Svoboda, Christof, Černý (84. Cisko) – Koutecký, Tykal, Wagner (84, Ducháček), Johana (71. Stini), Jurkovič – Vaněk.

Jaroslav Tošner