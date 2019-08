Premiéra v krajském přeboru vyšla Domoušicím na jedničku, doma porazily Jílové vysoko 5:1.

Naposledy se krajský přebor hrál v Domoušicích v sezóně 2006/2007. V ní místní Sokol končil na poslední příčce a vrátil se do A třídy, kde se střídavými úspěchu hrál až do letoška. Domoušičtí do nového ročníku vstupují s mnohem větším optimismem než před 12 lety. Mají totiž mnohem širší kvalitní kádr. Před začátkem zápasu se domácí rozloučili s dlouholetou oporou Michalem Lokajíčkem.