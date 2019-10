„Nedařilo se nám vůbec nic. To, co nás zdobilo v předchozích utkáních bylo najednou pryč. Nevytvořili jsme si šance, křídla nic nevymyslela, byla pomalá. Trochu se nám zdravotně rozpadá sestava. Zranění jsou Kukačka, Pour i Havliš. Vůbec se nedařilo Exnerovi. Obrana Modlan s námi neměla moc práce. Jsme z výkonu tentokrát velmi zklamaní," komentoval nepovedený zápas svých svěřenců trenér Pavel Schettl.

Přitom se na začátku do soupeře zakousli a už v úvodní minutě si vytvořil dvě šance. Jednu při závaru před brankou, druhou z přímého kopu. Při té první se hosté ubránili, při druhé skvěle zasáhl gólman Šlitr. Už za pět minut poslal do vápna parádní centr Uhlík, ale než se dostal k Exnerovi, stačil ho Stožický zastavit. Tím byly šance Sokolů prakticky vyčerpané. Po necelé půlhodině to na druhé straně vyzkoušel z uctivé vzdálenosti exligový Stožický, protože neměl komu přihrát. Jeho umístěnou střelu k tyči ale Junek vytáhl na roh. Pár sekund před přestávkou zahrávali hosté aktivním Stožickým přímý kop, opět se musel Junek vytáhnout bravurním zákrokem, když míč, letící k levé tyči, vytáhl.

Modlanští do druhé půle doslova vlétli a dvěma rychlými brankami rozhodli o osudu utkání. Dvě minuty po obrátce skóroval Ludík, který poslal míč za Junkova přímo z voleje po centru z levé strany. Pak musel brankář Domoušic zasahovat po střele Blažka. Po hodině hry přišla další branka. Junek se marně natahoval po pokusu Pavla Verbíře, syna slavné ikony FK Teplice, který se trefil parádně k tyči. Na takovou střelu gólmani zpravidla nemají šanci. Čtvrt hodiny před koncem ještě pálil pod břevno střídající Neckář, ale pozorný Junek stačil zvednout nad svou bránu. V závěru se před branku soupeře snažili dostat domácí, ale nepřesnostmi přicházeli o míč ještě před vápnem. Exner i Uhlík více diskutovali s rozhodčím a soupeři, než aby se soustředili na hru. Hlavně výkon Exnera, jak již zmínil trenér Schettl, zůstal daleko za jeho standardem a očekáváním diváků.

TJ Sokol Domoušice – SK Baník Modlany 0:2 (0:0):

Branky: 47. Ludík, 61. Verbíř.

Rozhodčí: Bohatý - Pánek, Hnětynka.

ŽK: 2:2.

Diváci: 110.

Domoušice: P. Junek – M. Junek, Pechát, Kubiska Slušný (59. Volkman) – Soukup, Hankocy, Holman, Masopust (74. Mács) – Exner, Uhlík.

Modlany: Šlitr – Dolejška, Franc, Šípek, Verbíř – Vavrinec (70. Formánek), Stožický, Ludík, Šedina, Blažek – Rakishtenliev (68. Neckář).