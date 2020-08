Co vše Domoušice před startem soutěže trápilo? Celek opustil Havlín s Volkmanem, kteří již nezvládali skloubit zaměstnání s tréninkem, a také dlouholetá opora zadních řad Michal Slušný, který ukončil hráčskou kariéru. Novými tvářemi v Domoušicích jsou naopak Filip Schettl, který hrával v Lounech a naposledy v Mostě, a také jeho spoluhráč z obou klubů Jakub Kotlan. Třetím nováčkem je Daniel Šmok, který přišel ze Spořic, ale i on prošel fotbalovým Mostem.

Přípravu klubu poznamenal nový typ koronaviru. Z důvodu čtrnáctidenní karantény (jeden člen realizačního týmu a jeden hráč) sehrál Sokol pouze dvě přípravná utkání - s Tuchlovicemi (10:3) a Povltavskou fotbalovou akademií B (3:2). Oba celky hrají přebor Středočeského kraje, PFA vznikla spojením Štěchovic, Hvozdnice a Měchenic.

První poločas se hrál za občasného slabého deště, pak však vyšlo i slunce a vytvořilo duhu.

Domoušičtí vstoupili do zápasu skvěle. V 8. minutě zahrávali trestný kop. Na mírně přetažený centr naskočil Holman a hlavou poslal svůj tým do vedení. Hodně vzrušení přinesla 27. minuta, ve které měl dvě tutovky Uhlík. Jeho první slabý pokus mířil jen do náruče Mikoláše, následující střelu z úhlu dokázal gólman hostů vyrazit. Na druhé straně zasahoval Petr Junek proti tvrdé střele Šragy. Parádní akcí se předvedl domácí Exner, který získal míč u své zadní čáry, probil se na polovinu, ale jeho přihrávka nenašla adresáta.

Exner měl pak velkou šanci v závěrečné minutě, ale jeho střelu obránce Litoměřicka vyhlavičkovával z prázdné brány. Domoušice měly v prvním poločase výraznou převahu, kterou však nedokázaly výrazněji brankově zhodnotit.

Převaha domácích pokračovala i po přestávce. Centr Exnera poslal Uhlík v 70. minutě těsně vedle. Exner se sám pokoušel několikrát protáhnout po křídle, ale jeho stín David Dura jej vždy dokázal odzbrojit. Závěrečná dvacetiminutovka patřila Litoměřicku, které si vytvořilo tlak, ale v zakončení byli jeho hráči nepřesní. A když už mířili na branku Sokola, byl v ní velmi dobře chytající Petr Junek. Opět platilo nedáš dostaneš. Nejdříve v 82. minutě prošel po pravé straně Holman, poslal před branku na Kukačku, ale jeho střelu stačil Novotný zblokovat na roh. Dvě minuty před koncem zachraňoval domácí Kotlan, který vyhlavičkovával střelu mířící do odkryté branky. V předposlední minutě udeřili domácí. K míči se dostal Liška, chvilku váhal, jestli nemá míč podržet, ale pak jej posunul k Pourovi, který dal pohodlně vítězství domácích brankovou pojistku.

„Máme hodně těžký los. Po čtyřech kolech budeme vědět, jak na tom vlastně jsme. Zápas s Litoměřickem jsme měli rozhodnout již dřív, ale nemáme natrénováno. Naší přípravu přibrzdil koronavirus. V závěru nám viditelně docházely síly, ale zvládli jsme to. Nastoupili dva hráči, Kukačka a Pour, kteří prakticky rok nehráli kvůli zranění. Navíc máme ještě tři zraněné hráče - Hankocy si zlomil nohu, mimo hru jsou ještě Urma a Filip Schettl, který už by měl příští týden nastoupit," komentoval události v celku Domoušic jejich trenér Pavel Schettl.



TJ Sokol Domoušice – FK Litoměřicko 2:0 (1:0)

Branky: 8. Holman, 89. Pour.

Rozhodčí: Baum – Vlk, Hejl.

ŽK: 1:3.

Diváci: 120.

Sokol Domoušice: P. Junek – Pechát, Kubiska, Mács, M. Junek – Šmok (67. Kukačka), Holman, Soukup, Kotlan, Exner (79. Pour) – Uhlík (83. Liška)

FK Litoměřicko: Mikoláš – Dura, Matějka, Grunert, Hnát – Flégl (46. Zákravský), Šraga, Novotný, Marič, Hranička (83. Skála) – Frank.



Jaroslav Tošner