Domácí se ujali rychle vedení, když Exner proměnil svůj brejk křížnou střelou z pravé strany. Pak se však předvedli hosté. Dvě jejich tutovky ale zneškodnil a svůj tým tak podržel gólman Kalbač. Poté ale přišel jeho nepochopitelný výpadek. Ve 35. minutě si malou domů Mácse kopl nešikovně do vlastní sítě.



Pět minut před přestávkou si Doumoušice vzaly vedení zpět. Hankocy naservíroval na hranici vápna, kde byl nekrytý Uhlík, který se jen mohl zeptat Zajíce v bráně Ervěnic, kam to má poslat. V závěrečné minutě prvního poločasu šli na branku Ervěnic Kukačka s Exnerem. Prvně jmenovaný přehrál střelci svého celku, ale ten trefil jen levou tyč.

Exner pálil šance i po změně stran. Tu první už v 50. minutě, kdy se zbavil obránce, zasekl a pak přestřelil. Na další branku se čekalo až do 71. minuty. Exner přespurtoval Trávníčka, dal na malé vápno osamocenému Uhlíkovi a ten dal pohodlně svou druhou branku v utkání. Další šance spálil kromě Exnera i Kukačka. Poslední velkou brankovou příležitost měli Domoušice sedm minut před koncem. Exner se uvolnil, přihrál na malé vápno Podroužkovi, kterému už nic nestálo v cestě, ale byla z toho jen střela vysoko nad.

„Bylo to naše nejhorší jarní utkání. V první půlce jsme měli špatný pohyb. Toho soupeř využil a měl dvě tutovky. Podržel nás gólman, aby pak udělal takovou hloupost. Máme velké problémy s proměňováním šancí. Ve druhémm poločase jsme již dobře napadali rozehrávku soupeře a bylo patrné, že jim i postupem času docházejí síly. Postup je blízko, ale čelo tabulky je vyrovnané. Bude to boj do poslední minuty,“ hodnotil po vítězném zápase trenér Pavel Schettl.

TJ Sokol Domoušice – SK Ervěnice-Jirkov 3:1 (2:1)

Branky: 15. Exner, 40. a 71. Uhlík – 34 Mács vlastní.

Rozhodčí: Dvorský – Lesák, Otta.

ŽK: 3:3.

Diváci: 110.

Sokol Domoušice: Kalbač – Lokajíček (75. Podroužek), Junek, Mács – Kukačka, Rusó (46. Barton 57. Gyenge), Bouček, Pour, Hankocy – Uhlík, Exner.

SK Ervěnice-Jirkov: Zajíc – Ambroz (74. Hlaváček), Campr, Vytrhlík, Šlachta – Král, Bíro, Mašl, Trávníček, Proll – Pěnkava.

Autor: Jaroslav Tošner