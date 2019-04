Sokolové byli favoritem a svou roli začali plnit krátce po zahájení hry. Po několika zastřelovacích pokusech přišly i branky. Ta první padla ve 12. minutě, když Liška přespurtoval s míčem Malinu a poradil si i s gólmanem Salačem. Uběhly jen dvě minuty a domácí se mohli radovat z druhé branky. Kukačka se zbavil bránícího hráče a jeho centr poslal hlavou do sítě Hankocy, který ještě na podzim oblékal dres Žatce, ale po zimně se již do sestavy Slavoje nevešel. Domoušičtí pokračovali v náporu, ale následující dvě velké šance spálili. Nejdříve Exner z 11 metrů přestřelil. Pak Hankocyho střelu Salač stačil novou odrazit a Exner z dorážky mířil jen do obránce. Kopisty se prakticky k ničemu nedostaly a hrozily jen ze standardních situací. S jejich pokusy z dálky si brankář Domoušic bez problémů poradil.

Po změně stran domácí ještě přidali na tempu, jako by se chtěli v chladnu více zahřát. Už po pěti minutách to bylo 3:0. Kukačka opět nechal za sebou dva bránící hráče a jeho přesný centr usměrnil Hankocy hlavou do sítě. Po hodině hry to bylo již 4:0. Liška šel sám na branku, pak velkoryse přenechal Kukačkovi a ten pohodlně skóroval. Na 5:0 zvyšoval Hankocy, který zhodnotil další centr Kukačky. Nejlepší nahrávač Sokolů, Kukačka, byl i u dalšího gólu. Tentokrát jeho centr na malé vápno poslal hlavou do sítě Liška. Domácím se nedařily rohové kopy. Pokoušeli se o signál, ale nikdy z toho nic nebylo. Až do 80. minuty. Míč se po rozehrání dostal ke Kukačkovi, který jej vrátil před vápno a tady se do něj opřel Lokajíček, který byl na hřišti teprve šest minut a šajtlí ho poslal k pravé tyči – 7:0. V závěrečné pětiminutovce ještě zahodili tutovky Liška a hned dvakrát Exner. na straně soupeřů byl jediným nebezpečnějším hráčem Kostečka, který zaměstnával domácí obranu.

„Utkání jsme měli pevně ve své režii. Soupeř se zlomil po třetí brance a pak bylo už jen otázkou, kolik dáme branek. Příští zápas bude jiný. Ve Spořicích nás čeká stejně ofenzivně laděný soupeř a hlavně výborně připravené hřiště. To naše je po zimně ve velmi špatném stavu. Máme problémy i s tréninkem. Míče odskakují úplně jinak, než hráči očekávají,“ komentoval po zápase trenér vítězů Pavel Schettl.

Sokol Domoušice – TJ Kopisty 7:0 (2:0)

Branky: 12. a 72. Liška, 14., 50. a 63. Hankocy, 61. Kukačka, 80. Lokajíček.

Rozhodčí: Cvachoušek – Smreček, Svoboda.

ŽK: 0:2.

Diváci: 50.

Sokol Domoušice: Kalbač - Rusó, Barton (66. Slušný), Junek, Mács (74. Lokajíček) – Kukačka, Bouček, Uhlík, Hankocy (80. Beránek)– Exner, Liška.

TJ Kopisty: Salač – Persona, Štěpnička, Hotový, Malina (78. Fišer) – Šupíš, Vlč, Urban, Sinu (46. Stanko), Brejcha – Kostečka.



Autor: Jaroslav Tošner