FOTO: Duchcov vybrakoval Lenešice. Dal jim na jejich hřišti sedm gólů

Z léta rovnou do pozdního podzimu. Teploměr se krčil u čárky označující 7 stupňů, k tomu se na hrací plochu snášel studený vytrvalý déšť. I za tak fotbalově nepříznivého počasí se v Lenešicích hrálo 6. kolo fotbalové B třídy. Pro domácí to nebylo dobré utkání, po závěrečném hvizdu odcházeli do šatny se sedmibrankovým přídělem, který jim uštědřil FK Duchcov.

Za vytrvalého studeného deště nasázeli hráči Duchcova (v modrém) do sítě Lenešic sedm branek a mohli jet spokojeně domů. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner