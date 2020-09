Ve vyrovnaném utkání přinesl nejvíce šancí jeho závěr. Oba gólmani udrželi čisté konto, o vítězi proto musela rozhodnou penaltová ruleta. Petr Junek v domácí bráně kryl dvě penalty a výrazně tak pomohl k výhře svého celku.

Domoušičtí již byli kompletní. Hned po zahajovacím hvizdu se pustili do svého soupeře. První šanci ale měli hosté. Ve 12. minutě musel zasahovat gólman domácích Junek proti střele Hlavatého. Po půlhodině hry pálil z první domácí Soukup, ale těsně minul. Další střelu vyslal z úhlu na Hanuse Martin Junek, ale brankář Tatranu nepřekvapil.

Domácí měli v prvním poločase více ze hry, ale Kadaň byla hodně nebezpečná. Ani jedno mužstvo však nedokázalo skórovat.

Také první šance druhé půle patřila Kadani, jmenovitě Valentovi, jenže ten si na Petra Junka nepřišel. Nejvíce brankových příležitostí přinesla závěrečná dvacetiminutovka. V 72. minutě vyslal Exner do gólovky Filipa Schettla, jenže ten z malého vápna mířil jen do Hanuse. V následující minutě centroval před branku Pechát. Liška se pokoušel zakončit skluzem, ale netrefil míč dobře. "Kulatý nesmysl" jen minul pravou tyč Kadaně. Další tutovku měl na kopačce Kukačka. Také od mířil jen do Hanuse, odražený míč pak poslal mimo tři tyče. Obrovskou šanci měl na hlavě na druhé straně Hlavatý, jeho muška ale rovněž nebyla přesná.

Penalty? V prvních třech kolech byli střelci úspěšní. V té čtvrté vystihl Petr Junek pokus Tancoše, jenže i Hanus byl úspěšný, protože si poradil se špatně kopnutou penaltou Lišky. Pátá série rozhodla. Kadaňský Kocík to zkusil na druhou stranu, jenže tu zvolil i brankář Domoušic a byl opět úspěšný. Za domácí šel kopat Kukačka, svůj pokus proměnil.

„Byli jsme zbrklí v zakončování. V 70. minutě se lámal chleba. Své šance jsme neproměnili ani my, ani soupeř. Stále postrádáme rychlá křídla. Schettl s Kukačkou jsou po zranění a nemohou zatím odehrát celé utkání. Důležité je, že jsme zápas zvládli s nulou a k tomu máme dva body,“ hodnotil po utkání trenér domácích Pavel Schettl.

V příštím kole je na programu okresní derby, ve kterém Sokol přivítá Slavoj Žatec. Ten trochu nečekaně obral o body Vilémov.

TJ Sokol Domoušice – FK Tatran Kadaň 0:0, PK: 4:3.

Rozhodčí: Prágl – Vlašič, Lesák.

ŽK: 1:4.

Diváci: 100.

Sokol Domoušice: P. Junek – Pechát, M. Junek, Kotlan, Mács (63. Schettl) – Šmok (80. Pour), Soukup, Holman, Exner – Liška, Uhlík (63. Kukačka).

Tatran Kadaň: Hanus – Tancoš, Hořínek, Hrubý, Janošík – Kiliján, Havliš (73. Čibenka), Kocík, Hlavatý, Karban (78. Zaržický) – Valenta.



Jaroslav Tošner