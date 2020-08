Za domácí již nastoupila nová posila Daniel Rulf, který se vrátil z působení v Horním Jiřetíně. Další posilou je gólman Lukáš Kešner. „Lukáše jsme získali před pár dny z Kopist. Bohužel utrpěl zlomeninu prstů, a tak si na jeho start budeme muset ještě počkat,“ přibližuje situaci Pavel Bartko.

První poločas patřil zcela jasně hostujícímu Tatranu. Již v sedmé minutě trefili jeho hráči z trestného kopu tyč a z další standardy pak v 15. minutě břevno domácí brány.Další velkou šanci měl hostující Poborský. Uvolnil se po levém křídle, gólman Nájemník vyběhl ve snaze zabránit mu v zakončení. Poborský však stačil poslat balón před branku, kde číhal Janoušek, ale netrefil odkrytou branku. Pak dostal Poborský ideální přihrávku do běhu a mezi vracejícím se Čábelkou a Nájemníkem prostrčil míč do sítě. Vedení Tatranu nevydrželo dlouho. Za pouhé tři minuty vzal vše na sebe Ondra Bartko a svou střelu umístil přesně k pravé tyči.

První brankovou příležitost druhé půle měl hostující Poborský, ale mířil jen do Nájemníka. Posléze hosté zahrávali rohový kop, na který si naskočil střídající Jerhot, ale jeho hlavička mířila přímo do náruče pozorného Nájemníka. Domácí postupně převzali iniciativu a dostávali se i do šancí. Střelecký pokus Schuchardta z brejku stačil na poslední chvíli zblokovat na roh vracející se zadák Tatranu. Střelu Hosnedla z dobrých 25 metrů odvrátil brankař Jančík na roh. Hned v následující minutě se ve vápně nejlépe orientoval Milo a poslal Blažim do vedení. Také tentokrát netrvalo dlouho a bylo vyrovnáno. Prakticky jediná větší chyba Nájemníka přinesla vyrovnání. Mokrý míč mu proklouzl mezi rukavicemi a Janoušek měl snadnou úlohu. V samotném závěru pak hostující Mach těsně minul prázdnou branku a tak se šlo na penalty.

Kopat začaly Podbořany, Janoušek byl úspěšný. To Schuchardt, který měl na zádech také sedmičku, jako jeho předchůdce úspěšný nebyl. Ve třetí sérii kopl hodně špatně penaltu hostující Svída a v závěrečné sérii poslal Svěrák svůj pokus jen do tyče. Za domácí šel kopat Ondra Bartko. „Dá jí do šibenice,“ poznamenal Pavel Bartko a jak řekl, tak se i stalo. Dva body zůstaly zaslouženě doma.

„Neprohráli jsme, to se počítá. V podstatě jsme v přípravě odehráli pouze jediné přípravné utkání s celkem Kopist. S výsledkem jsme tedy spokojeni,“ doplnil po zápase Pavel Bartko.



FK Blažim – TJ Tatran Podbořany 3:2 PK (1:1)

Branky: 29. O Bartko, 70. Milo – 26. Poborský, 81. Janoušek.

Rozhodčí: Jirsák – Pašek, Šimeček.

ŽK: 2:2.

Diváci: 50.

FK Blažim: Nájemník – Milo (80. Suvák), Čábelka, Hegenbart, Loukota – Hosnedl, Schuchardt, Ročenovič, Rulf, Pučok (64. P. Bartko) – O. Bartko.

Tatran Podbořany: Jančík – Svěrák, Rázek, Kováč, Svída – Kerda, Kováč, Gregor (52. Jerhot), Janoušek – Poborský, Vignát (46. Mach).



Jaroslav Tošner