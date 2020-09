Osek porazil Podbořany 2:1, zápas se hrál v šileném počasí a za nařízení ministerstva vnitra na téměř prázdném stadionu.

Osek - Podbořany | Foto: Deník/František Bílek

Smutný pohled byl o víkendu na tribuny při fotbalových zápasech nižších soutěží. Většina stadionků má totiž minimální kapacitu pro sedící diváky, do areálů tak mohlo být puštěno maximálně 50 fanoušků na stání, pořadatelé navíc museli hlídat rozestupy. Téměř nikde se tak nedělo. To vše kvůli nařízení ministerstva vnitra, které má zabránit dalšímu nekontrolovatelnému šíření nového typu koronaviru. Špatné počasí ale zapříčinilo, že i tak by byly návštěvy v řádech desítek nejvěrnějších. Jinak tomu nebylo ani na zápase I. B třídy Osek – Podbořany, což dokumentuje snímek osecké nekryté tribuny. Třicítka diváků (podle oficiálního zápisu) viděla výhru domácích 2:1.