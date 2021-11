Vedoucí celek krajského fotbalového přeboru v ústeckém regionu Domoušice nasázel v 15. kole šest branek, druhé Litoměřicko pět, avšak kanonádu předvedla zejména Krupka, která smetla v okresním derby Modlany 9:0!

V Krupce se hned o čtyři trefy postaral domácí středopolař Matěj Suchý. „Za čtvrt hodinky jsme jim dali čtyři góly, rozhodli jsme a to zápas hodně ovlivnilo. Jedná se sice o souboj rivalů, ale tentokrát to derby nemělo takový náboj, jak bývá zvykem. Jak říkám, ten hodně povedený začátek nám hodně pomohl,“ uvedl sekretář TJ Krupka Jiří Penc a pochválil Suchého: „Je to náš tradiční střelec, na jeho góly se spoléháme a jsem rád, že se mu dařilo i tentokrát.“

Vedoucí parta z Domoušic připsala v Perštejně třináctou výhru ze čtrnácti zápasů, vyhrála 6:0. „Zápas jsme zvládli dobře, dvakrát nás podržel brankář Ihor Sabadosh, když jsme dali třetí a čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Jsem rád, že se nikdo nezranil,“ uvedl domoušický kouč Pavel Schettl. Toho těší, že se jeho celek na podzimní derniéru dobře naladil. „V sobotu nás čeká Žatec, to bude velké derby, snad i ten poslední krok zvládneme.“

Porážku 0:2 na hřišti rezervy mosteckého Baníku si připsal Vilémov, jehož trenér Vlastimil Chod nehledal po zápase žádné výmluvy. „První poločas byli domácí jednoznačně lepší ve všech směrech a zaslouženě šli do dvoubrankového vedení. Hrálo se především na naší polovině, branky jsme ale paradoxně inkasovali z brejkových situacích, kdy jsme vlivem ostrého slunce nedokázali odehrát nakopnuté míče.“ Na druhé pětačtyřicetiminutovce už našel i pozitiva, ovšem i díky neproměněné penaltě musel skousnout porážku. „Po změně stran jsme zlepšili pohyb uprostřed hřiště a hru vyrovnali. Bohužel ani z penalty jsme nedokázali dát kontaktní gól a domácí tak především díky výborné první půli zaslouženě vyhráli.“

Vysokou prohru 1:5 utrpěla také Brná, která padla v Horním Jiřetíně. „Chybí nám Emil Rilke, který má natržený sval, nemocný byl Jan Králík. V prvním poločase jsme přesto byli lepší, jenže opět jsme doplatili na neproměňování šancí, což nás trápí celý podzim,“ krčil rameny kouč poražených Tomáš Heřman.

Cenný bod z Kadaně za porážku 1:2 po penaltách vezou Lovosice, přesto cítil trenér hostů Roman Podrazil drobné zklamání. „Remíza je asi zasloužená a spravedlivá, a penalty už jsou pak vždy vabank, ale trochu mě mrzí, že jsme nezískali ten bod navíc, nebo i všechny tři body, a neposkočili v tabulce výš. Před zápasem bychom to brali, i teď je to cenný zisk zvenku, ale myslím, že jsme mohli získat víc. Navíc se nám opět nevyhnulo zranění, tato smůla nás provází od začátku sezóny,“ mrzela ho ztráta Kubašky.