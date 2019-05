Trenér domácích Zdeněk Kudela stále postrádá oporu zadních řad Karla Krejčíka, v útoku se navíc musel obejít bez zraněného Nykla.

Domácí se ještě ani nestačili rozehřát a už prohrávali. Hned ve druhé minutě překonal Patrovského Vrba. Lounští fotbalisté se z šoku rychle oklepali a vrhli se do útoku. První velkou šanci měl v 10. Suchý. Rohový kop Fiřta poslal hlavou k tyči, ale gólman Zacharda stačil jeho pokus konečky prstů vytěsnit mimo tyče. Pak musel ze hry odstoupit hostující Bujnovský kvůli svalovému zranění. Další gólovka byla k vidění na druhé straně, kde pro změnu Patrovský vytahoval střelu Jelena. Krátce nato hrací plochu opustil rovněž pro svalové zranění A. Švábenský. Přestávky ve hře využil trenér Loun k prohození krajních obránců, Fiřta s Perglem. Do konce první půle chybělo pět minut, když hostující Batelka našel u zadní tyče číhajícího Stibora, který měl hodně lehkou úlohu - 0:2. Postavení Stibora však trochu zavánělo ofsajdem. Rozhodcovskému triu se vůbec utkání nepovedlo. Téměř likvidační zákrok Tesaře na Fiřta byl potrestán pouze žlutou kartou, stejně, jako pootočení míče Trupem před zahráním přímého kopu. A to nebylo zdaleka vše. Další přehmaty přišly ve druhém poločase, což obě lavičky dávaly hlasitě najevo.

Příznivci domácích očekávali, že jejich fotbalisté zatlačí svého soupeře před branku a vrátí se do zápasu, ale jejich snaha ze samotného úvodu vyšla na prázdno. Byli to naopak hosté, kteří dávali branky. V 51. dostal ideální přihrávku do běhu Stibor, poté sám proti Patrovskému nezaváhal. Za devět minut šli na domácí branku dokonce dva samotní hráči Srbic a Stibor pohodlně zkompletoval čistý hattrick. Domácí úplně otevřeli obranu a do ní vlétl Vrba, který svůj brejk proměnil v další branku. Pak se prokřehlí diváci dočkali také branky v síti Srbic. Akci začal na levé straně Zícha, který přenesl hru na Schettla, ten přihrál před branku Lesniakovi, ten pak prostřelil šedobílou hradbu před sebou včetně brankaře Zachardy. Ani pak však domácí příliš nebránili a tak měl Vrba z další rychlé akce snadnou práci, když měl před sebou pouze Patrovského a zívající bránu. Čtyři minuty před koncem předvedl Trup skvělé herecké představení ve vápně, které mu sudí Rouček zbaštil i s navijákem a nekompromisně ukázal na značku pokutového kopu. Penaltu pak Trup bezpečně proměnil.

Naštěstí přišel milosrdný závěrečný hvizd a trápení byl konec. Domácí hráči sice šli poděkovat za podporu svému kotli, ale do šaten odešli se sklopenými hlavami. Na hodnocení neměl náladu ani trenér Kudela.

V příštím kole jedou Louny do Lovosic, Srbice přivítají na své umělce Vilémov.



FK SEKO Louny – Sokol Srbice 2:6 (0:2). Branky: 77. Lesniak, 86. Trup (PK) – 2., 74. a 81. Vrba, 40., 51 a 70. Stibor. Rozhodčí: Rouček – Průša, Pašek. ŽK: 2:3. Diváci: 237. FK Louny: Patrovský – Fiřt, Suchý, Vokurka, Pergl (66. Schettl) – Zícha, Pospíšil, Trup, Sulovský, Soukup (79. Myšák) – Lesniak. Sokol Srbice: Zacharda – A. Švábenský (24. Fišer), Khaur, Bujnovský (11. Tesař), O. Švábenský – Batelka, Hlaváček, Martykán, Jelen, Stibor (82. Vitner) – Vrba (88. Kordule).



Autor: Jaroslav Tošner