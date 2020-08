FOTO: Lenešice daly Blažimi lekci z produktivity. Porazily ji 4:0!

Lenešičtí v minulém kole inkasovali v Novém Sedle pět branek, ale na hostující Blažim si tentokrát v domácím prostředí věřili. Podle výsledku utkání by se mohlo zdát, že šlo o jednoznačnou záležitost, ale základem úspěchu byla produktivita. Blažimští střelci pálili jednu šanci za druhou, naopak domácím padlo do sítě téměř vše, co na bránu poslali. Není proto divu, že konečný účet zápasu zněl 4:0 pro Lenešice.

Lenešičtí (v modrém) vyučovali svého soupeře v produktivitě a nasázeli mu čtyři branky. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner