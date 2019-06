Blažim – Duel čtvrtého s druhým celkem fotbalové B třídy byl jedním z nejlákavějších taháků závěrečného kola této soutěže. Ani jednomu z mužstev o nic nešlo a tak se mohl hrát ofenzivní fotbal. Ovšem jen v rámci možností, které dovolilo dusné a horké počasí. Po zajímavém průběhu zápasu o vítězi rozhodly penalty, úspěšnější v nich byly Lenešice. Jejich střelec Zomer navíc potvrdil pozici druhého nejlepšího kanonýra soutěže.

Výkop měli hosté a hned po rozehrání se k míči dostal Zomer, který překvapil všechny na hřišti lacinou úvodní brankou. Domácími to neotřáslo a brzo bylo srovnáno. Nejlepší střelec domácích Onuščák sice trefil břevno, ale Ročenovič z dorážky prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Nerozhodný stav nevydržel dlouho. Už za tři minuty vyrobil gólman Jíra hrubku, když rozehrál přímo na Ďuračku a ten dával do prázdné. Blízko k vyrovnání byl opět Onuščák, který se po levé straně uvolnil, ale trefil jen bližší tyč. Pak pohrdl tutovkou hostující Ďuračka, který místo kličky Jírovi volil střelu a trefil jen domácího brankaře. Hodně vzruchu přinesla 35. minuta. To si Zomer v souboji tělem poradil se Svobodou a pak už si jen vychutnal bezmocného Jíru v bráně. V závěrečném náporu zahrávali domácí aut z pravé strany. Onuščák poslal dlouhý hod do vápna, ten propadl k Ročenovičovi a ten dal kontaktní branku. V poslední minutě první půle pálil ze 25 metrů Loukota a Jenka v brance Lenešic měl co dělat, aby jeho střelu zkrotil. Další šanci pak měl ještě Pavel Bartko, který po rohu mířil hlavou těsně vedle.