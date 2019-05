FOTO: Lenešice nasázely Lomu deset gólů

Lenešice – Souboj celků z opačných pólů tabulky "C" skupiny fotbalové I. B třídy byl jasnou záležitostí. Bylo jen otázkou, kolik branek nakonec padne. Do sítě Lomu, který je předposlední, jich nakonec domácí Lenešice nasázely deset, aniž by samy inkasovaly.

Utkání začalo s desetiminutovým zpožděním. Důvodem byl pozdní příjezd rozhodčích, kteří měli na cestě menší problém. Hosté dorazili pouze s deseti hráči, navíc V. Filo nastoupil se zraněním a celý zápas na hrotu odkulhal.



Hned od úvodním hvizdu se taktovky utkání ujali domácí sokolové, de facto se jen čekalo na první branku. Ta přišla v 11. minutě. Z 18 metrů napřáhl ke střele Zomer a teč Korence usměrnila míč do sítě. Jen pár minut před tím zadunělo břevno branky Lomu. Podruhé se míč zastavil na břevně po střele Zomera, když mu krásnou načechranou přihrávku poslal Zíbrt. Po půlhodině hry se dostali do první šance hosté, jenže Vaňo mířil těsně vedle levé tyče. Druhá branka utkání padla ve 39. minutě. Krebs předložil doslova na zlatém podnosu Votrubovi a ten bez problémů překonal Zárubu v brance. Ačkoli měli domácí drtivou územní převahu, dali jen dvě branky, ale v úporné obraně soupeře se jen těžko hledaly skuliny. Druhá půle již byla o něčem úplně jiném. Na hostech bylo vidět, že fyzických sil již mnoho nemají. V 51. minutě propálil Petříček obranu i gólmana a bylo to 3:0. Pak už padaly branky jak na běžícím pásu. Po hodině hry se prosadil Krebs po ideální přihrávce od Hrynčuka a tři minuty po něm se lobem zapsal mezi střelce Zíbrt. Hned po rozehrání zahrozili hosté, jmenovitě Zach s Eflerem, ale oba mířili na střed branky a s jejich nedůraznými pokusy si Jenka bezpečně poradil. Na 6:0 zvyšoval Zomer přízemní střelou z 20 metrů. Sedmou branku dal přes zeď z přímého kopu Korenc. Na hrací plochu začaly v tu chvíli padat dešťové kapky drobné přeháňky a s nimi přišla i gólová přeprška. Po faulu na Votrubu ve vápně se kopala penaltu, kterou proměnil s přehledem brankař Jenka, a další branky přidali Votruba se Zomerem, který si tak upevnil druhou příčku v tabulce střelců soutěže. TJ Sokol Lenešice – SK Viktoria Lom 10:0 (2:0).

Branky: 11. a 72. Korenc, 39. a 77. Votruba, 68. a 80. Zomer, 51. Petříček, 60. Krebs, 63. Zíbrt, 74. Jenka (PK).

Rozhodčí: Hejl – Červený, Kadora.

ŽK: 0:0.

Diváci: 50.

Sokol Lenešice: Jenka – Štukhejl (46. Hrynčuk), Kincl, Trhlík, Zíbrt – Korenc, Petříček, Krebs, Hodan (63. Ďuračka) – Zomer, Votruba.

Viktoria Lom: Záruba – Efler, P. Filo, Zach, Tregler, Hochel, Vaňo, Bureš, Danda – V. Filo.



Autor: Jaroslav Tošner

Autor: Redakce