Lenešice nezačaly špatně, ale utápěly se v nepřesnostech. Problémy jim dělalo i přesnější zakončení. První velkou šanci měl v 16. minutě po centru z levé strany hlavičkující Nový, ale jeho pokus dokázal gólman Kešner odvrátit na roh. Uplynulo osm minut, a do vápna Kopist se probojoval Korenc. Chvilku váhal se zakončením, ale nakonec vystřelil k bližší tyči. Rezultoval z toho další roh. Korenc míč posadil na hlavu Bauera, který se nemýlil a Lenešice tak šly do vedení. Po půlhodině hry však uklouzl bránící kapitán domácích Kincl, míč mu sebral Petrovec. Na Jenku běžel sám, překonat ho ale nedokázal. Velkou brankovou příležitost měli domácí v závěru první půle. Po levé straně se uvolnil Trhlík, jenže před nabíhajícím Korencem stačil odkopnout na roh Štěpnička.

V prvním poločase měli domácí více ze hry, ale vázla jim kombinace a hlavně nestačili kondičně. Často se nestačili vracet a pomáhat obraně zastavovat útoky soupeře.

Hosté udeřili hned po přestávce, když během několika minut brankami Štěpničky a Lovíška otočili vývoj utkání. Rázem byli na koni. Po hodině hry šli dokonce brankou Lovíška do dvoubrankového vedení a zdálo se být rozhodnuto. Domácí se však nevzdali. Nejdříve v 66. minutě Korenc, nejlepší hráč domácích, snížil a za pouhé dvě minuty po něm vyrovnal Krebs. Už to vypadalo na penaltový rozstřel, jenže kanonýr Petr Nový, který dával v minulosti branky za třetiligový Chomutov a kopal i v Blšanech, tři minuty před závěrečným hvizdem rozhodl. Byla to jeho osmá branka v probíhající sezóně.

TJ Sokol Lenešice – TJ Kopisty 4:3 (1:0)

Branky: 24. Bauer, 66. Korenc, 68. Krebs, 87. Nový - 53. a 60. Lovíšek, 49. Štěpnička.

Rozhodčí: Lesák – Řezníček, Barnet.

ŽK: 1:1.

Diváci: 75.

Lenešice: Jenka – Trhlík, Kincl, Bauer, Zíbrt – Petříček, Krebs, Korenc, Kopřiva (84. Ďuračka) – Nový, Vild (88. Kosma).

Kopisty: Kešner – Malina, Kostečka, Kolár, Persona – Brejchal, Lovíšek, Urban, Štěpnička, Gábor – Petrovec (69. Kafka).



Jaroslav Tošner