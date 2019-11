Oba celky měly před zápasem shodně po 19 bodech a dal se tedy očekávat vyrovnaný boj.

Do první půle vstoupili mnohem lépe hosté z Údlic, kteří se po deseti minutách hry dostali do obrovské šance. Rajnyšovi však míč sklouzl z nohy a skončil těsně vedle levé tyče. O deset minut později pálil na branku Lenešic hostující Kopecký, ale jeho střelu z prázdné brány vykopával Bauer. Po půlhodině hry si to dávali před šestnáctkou Lenešic hosté na jeden dotek. Rajnyš s Hornou hledali skulinku v domácí obraně, až ji našli. Rajnyšovu střelu však Kosma vyrazil. Dorážka z kopačky Smajkala končila v síti, ale byl v ofsajdu. Ve 40. minutě zahrávali domácí svůj první rohový kop. Kopal ho Nový a jeho centr poskakoval před brankou, až jej těsně před brankovou čárou vykopával Klíma do bezpečí. Z následného protiútoku zahrozil hostující Rajnyš, ale jeho střelu Kosma dokázal vyrazit. Ve 44. minutě přišla zcela nenápadná akce Lenešic. U pravé postranní čáry vybojoval míč Nový, udělal s míčem pár kroků a nikým neatakován měl dostatek času a prostoru ke střele, která znamenala vedení pro Lenešice. Byla to jediná střela mezi tyče, kterou domácí na soupeřovu branku v prvním poločase vyslali.

Do druhého poločasu vstoupili domácí mnohem aktivněji a také důrazněji. Už po dvou minutách zahrávali přímý kop. Střela Korence kolem zdi mířila pod břevno, ale gólman Janda stačil zvednou nad bránu. Domácí se tlačili před vápno Údlic, ale další jejich šance přišla až v 69. minutě. Střelecký pokus Korence z pár kroků Janda zázračně odvrátil. Deset minut před koncem utkání přišla pěkná kombinace Údlic, kterou připravil nejlepší hráč na hřišti, kapitán mužstva Horna. Ten perfektně uvolnil Trunce , který bez problémů překonal Kosmu v bráně. Už to vypadalo na další penaltový rozstřel. V 87. minutě však našel Nový středem nabíhajícího Korence, který se prohnal kolem Hofereka a nedal Jandovi šanci. Poslední příležitost skórovat měl v samotném závěru domácí Ďuračka, ale vyloženou tutovku spálil.

Lenešice vyhrály druhé utkání v řadě a v tabulce se posunuly na 6. příčku. Své poslední podzimní utkání odehrají v Meziboří.

TJ Sokol Lenešice - TJ Sokol Údlice 2:1 (1:0).

Branky: 44. Nový, 87. Korenc – 80, Trunec.

Rozhodčí: Dočekal – Bican, Svoboda.

ŽK: 1:3.

Diváci: 40.

Lenešice: Kosma – Kopřiva (70. Ďuračka), Trhlík, Bauer, Zíbrt (90. Předota) – Hodan (53. Hrynčuk), Korenc, Krebs, Kincl – Votruba, Nový.

Údlice: Janda – Klíma (70. Hoferek), Poloprutský, Vaškovič, Sejček – Kopecký, Horna, Klöpsch, Smejkal (78. Šimon)– Rajnyš (84. Křapek), Trunec.



Jaroslav Tošner