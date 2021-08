Krajská fotbalová A. třída ukrojila z nové sezony tři kola a jediným stoprocentním týmem jsou Liběšice, které se po domácím taháku se Spořicemi vyhouply do čela soutěže po výhře 5:3.

„Bohužel zápas nám tentokrát nevyšel. Chtěli jsme navázat na povedený start sezony, ale tentokrát jsme narazily. Střetla se dvě skvěle připravená mužstva a domácí nás předčili,“ mrzelo spořického trenéra Rostislava Brouma, jehož celek zaznamenal první porážku.

Smolný domácí zápas má za sebou Rumburk, který v gólově bohatém duelu padl s Mojžířem 3:5.

„V zápase jsme nezvládli klíčovou zbraň hostů, kterou jsou standardky. Skoro z každé jsme dostali branku. Jinak si myslím, že byl zápas vyrovnaný, nám chyběl větší klid v řešení některých finálních situací. Dokázali jsme třikrát vyrovnat, ale dvacet minut před koncem se projevila naše špatná fyzická kondice a Mojžíř dokázal šťastným gólem rozhodnout. Pak už si to pohlídal,“ kroutil hlavou rumburský brankář Tomáš Hadar.

V lékárně na to recept asi mít nebudou, ale střeleckou impotenci řeší v Libouchci. Tři zápasy a nula vstřelených branek. Nejinak tomu bylo ve třetím kole v duelu se Šluknovem, který Libouchec udolal 2:0.

„Na utkání jsme jeli bez tří stoperů Lukáče, Zabilky a Holešovského st., takže jsme řešili hlavně obranu. Dobeš a Hlávka ovšem zvládli náhradu perfektně a to bylo v tomto utkání asi rozhodující. Hráli jsme jako tým velmi kompaktně a zodpovědně a za to mají hráči velký dík,“ hodnotil šluknovský kouč Ladislav Čurgali a pokračoval:

„Bohužel se během utkání zranil Knížek a bude chybět v dalších zápasech. Domácí měli územní převahu, ale do velkých šancí se nedostávali. Na začátek soutěže máme velmi těžký los a můžeme být spokojeni s tím, že jsme v základní hrací době zatím neprohráli.“

MIZERNÝ START

„Start do sezóny není úplně ideální. Všechny tři zápasy měly odlišný scénář, od velké neúčasti hráčů v Roudnici až po nějakou nervozitu a následnou deku, která na kluky padla, prostě se to všechno odrazilo ve třetím zápase. Budeme z toho muset udělat nějaký výstup, ale zatím to neberu jako nějakou tragédii. Často se to změní jedním povedeným zápasem a všechno se otočí,“ hodnotil trenér Libouchce Václav Strádal.

„Pochopitelně mě takový start štve, ale když máte tři útočníky a ani jednomu to tam nepadá, přeci ho nenahradíte obráncem,“ pokrčil rameny. „Musíme se namotivovat a zase se začít bavit fotbalem, to bude klíč k úspěchu,“ věří.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:



Neštěmice – Střekov 21:0 (11:0) B: Wajshajtl 3, Martínek 3, Memeti 2, Jirkovský 2, Řezníček 2, Černý 2, Pavlíček 2, Čermák (PK), Lácha, Al-Eraidi, Klaser, Huml. R: Čáka. Bez karet, 100 diváků.



Černovice – Bílina 2:1 (1:1) B: Hovorka, Biely – Iljazi. R: Vlk. ŽK: 2:6, 100 diváků.



Ledvice – Dobroměřice 1:9 (1:5) B: Zigmund (PK) – Matyáš 3, Reh, Maliňák, Bránický, Mistoler, Votruba, Myšák. R:Lesák. ŽK: 3:0, 100 diváků.



Rumburk – Mojžíř 3:5 (1:2) B: Demeter, Chlada, Trégr (PK) – Vitásek, Horvát, Pavlík, Tichovský, Jankovský. R: Mizera. ŽK: 2:1, 100 diváků.



Proboštov – Roudnice 6:2 (3:0) B: Obrtlík 2, vlastní Brůža, Záveský, Brodský, Blažek – Mrázek 2 (1 z PK). R: Hanzal. ŽK: 1:2, 100 diváků.



Libouchec – Šluknov 0:2 (0:1) B: Mládek, Záruba. R: Plzák. ŽK: 2:2, 80 diváků.



Klášterec – Ervěnice/Jirkov 1:3 (1:2) B: Mařík – Mirga, Sečanský, Klíma. R: Stupka. ŽK: 3:4. ČK: Fidrmuc (K), 150 diváků.



Liběšice – Spořice 5:3 (1:2) B: Mikina 2 (1 z PK), Vlasák, Novák, Nepovím – Dvořák, Koštůr, Hašek. R: Šimeček. ŽK: 4:4, 150 diváků.