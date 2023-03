K prvnímu jarnímu kolu fotbalové B třídy přijel do Loun lídr soutěže ze Strupčic. Domácí již měli jedno soutěžní utkání za sebou. Před týdnem dohrávali na umělce v Kryrech odložené střetnutí 14. kola s Tatranem Podbořany. V tomto divokém utkání hosté vedli 0:2, Tatran dokázal srovnat a o bodu navíc ve prospěch Loun rozhodly penalty. Hosté dohrávali v deseti a domácí dokonce v devíti.

FK SEKO Louny B - SK Strupčice 0:3 (0:0). | Foto: Jaroslav Tošner

I domácí utkání se Strupčicemi se hrálo na umělém povrchu, aby byla hlavní travnatá plocha ušetřena pro divizi.

Domácí vstoupili do utkání velice dobře a měli i několik slibných šancí. Po deseti minutách hry se po střele Kalivody mířící do šibenice předvedl Chrenko, který jí vytáhl mimo tyče své svatyně. Za další tři minuty kopali domácí rohový kop. Odražený míč se dostal k Bichrtovi, ale jeho tvrdou střelu ze 25 metrů tečoval jeden z hráčů Strupčic a poslal jí lehce nad branku.Ve 23. minutě pak pálil z trestného kopu nebezpečně Trup. I s jeho pokusem si však Chrenko poradil. Pak začali přebírat iniciativu hosté. Hodně nebezpečný byl na levé straně rychlý Nechanický. Středem pole se pokoušeli probít kapitán JanVrba s Novým, ale lounská obrana, ve které vládl Štourač si s útoky Strupčic poradila.

Po změně stran zahájili hosté náporem a zanedlouho šli do vedení. V 52. minutě nedokázali domácí z hranice vápna uklidit míč do bezpečí. Vybojovali jej hosté, Zetka postrčil na Nového a kanonýr Strupčic, který má mimo jiné za sebou angažmá v Chomutově i Blšanech, nedal Pařízkovi v domácí bráně šanci. O sedm minut později přespurtoval J. Vrba domácího Černého, ale jeho střelu Pařízek zneškodnil. Hned v následující minutě však musel lovit míč ze své sítě. Střelu Zetky jen vyrazil k Pěnkavovi a ten dával do odkryté brány na 2:0 pro Strupčice. Domácí se většinou už jen bránili a jejich prapor držel gólman Pařízek se Štouračem, který však na všechno v obraně nestačil. Na gólmanovi Loun tak ztroskotali ve svých šancích J. Vrba, Nový i Zetka. Strupčice se přeci jen třetího gólu dočkali. V 71. minutě utekl po pravé straně Zetka, přenesl hru na druhou stranu, kde se mu ukazoval Nechanický a ten okamžitě pálil k tyči. Pařízek se nestačil přesunout a natahoval se tak po střele marně. Poslední velkou šanci měl hostující Vrbka, ale i on ztroskotal na Pařízkovi.

Hosté si tak po zasloužené výhře připsali do tabulky tři body, čímž odpověděli na sobotní výhru svého největšího rivala na čele tabulky Chlumčany, které deklasovali Osek na jeho hřišti 8:1.

Louny B jsou v tabulce šesté a v příštím kole nastoupí v sobotu 18. března v nedalekých Lenešicích.

FK SEKO Louny B - SK Strupčice 0:3 (0:0)

Branky: 52. Nový, 60. Pěnkava, 71. Nechanický. Rozhodčí: Lavička - Davignon, Vrbová, ŽK 2:0, 100 diváků.

FK Louny B: Pařízek - Kačín, Trup, Štourač, Černý - Baťka, Kalivoda, Bichrt, Maurer (77. Baňka), Bezdička (78. Alberovský) - Olinik.

SK Strupčice: Chrenko - Švancara, L Vrba (75. Zeman), Materna, Janata (68. Šanoba) - Nechanický, Baksa, J. Vrba, Houdek (46. Zetka) - Nový (79. Vrbka), Pěnkava.

Jaroslav Tošner