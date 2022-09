Lounský B tým nezačal utkání špatně. Z úvodního tlaku si vytvořil první šanci již ve 14, minutě, ve které Hes těsně minul vzdálenější tyč. Domácí sice měli herní převahu, ale zapomínali na obranu. Ve 25. utekl kousek za půlící čárou domácí obraně Tykal a z brejku poslal Lenešice do vedení. Za pouhé tři minuty mohl vedení hostí navýšit Matyáš, jenže Pařízek byl na svém místě a poslal jeho střelu na roh. Z další akce trefil ve 39. minutě Ďurčo břevno domácí branky. Dvě minuty před přestávkou mířil na druhé straně hlavou do břevna domácí Černý. Po rybičce však zůstal ležet na zemi a odražený míč stačila obrana Lenešic v poklidu uklidit do bezpečí. Ve 44. minutě vyrobil hrubku domácí Dubský, který místo odkopnutí před sebe volil laxní rozehrávku do strany. Tu vystihl Tykal a z malého vápna překonal bezmocného Pařízka. V závěrečné minutě první půle se dostal do šance ještě domácí Černý, ale nemířil přesně.