Domácí nastupovali bez marodů Soukupa a Krejčíka, ale s odhodláním zápas vyhrát.

První šanci měl Lesniak, ale jeho pokus stačila obrana tečovat na roh. Pak však přišla chybná rozehrávka Baňky, který namazal Zíchovi, ten přenesl hru na pravou stranu, kde byl Suchý. Ten chvilku váhal a pak vystřelil. Jeho střelecký pokus tečoval Reh do vlastní sítě. Po půlhodině hry zahrávali domácí přímý kop. Kopal ho Trup a míč prošel až k Lesniakovi, který však mířil jen do tyče. Za pár minut poslal Holeček k zemi pronikajícího Nykla, který doplachtil až do vápna. Standardku zahrával tentokrát Fiřt a poslal míč do boční sítě. Při další šanci vyzval Zícha ke skórování Lesniaka, ale jeho hlavičku Pechar zkrotil. Útočník Loun pak nedal další tutovku po přihrávce od Nykla. Lesniak z malého vápna přestřelil. Čtyři minuty před přestávkou přišla jediná šance hostujícího celku, ale Lazarikovu slabou střelu Patrovský lapil.

Druhý poločas už byl o něčem jiném. Na branku se čekalo jen pět minut. Centr Lesniaka poslal z voleje Zícha za Pecharova záda. Za dalších pět minut přehodil Lesniak Pechara a kolem bezmocného Holečka dával na 3:0. Úspěšnou desetiminutovku korunoval po přihrávce Lesniaka čtvrtou brankou Nykl. O výsledku bylo rozhodnuto. Pak sice snížil opakovanou střelou lounský odchovanec v barvách Dobroměřic Němec, ale poslední slovo měli domácí. Po faulu na Lesniaka zahrával přímý kop Fiřt a kopl ho fantasticky. Přesně do skuliny, kterou mu ve zdi udělal Suchý.V 82. pak Kočí dlouho váhal s rozehráním, pak přeci jen poslal míč Zíchovi a ten tvrdou střelou pečetil výsledek.



Louny čeká ve středu dohrávka v Brné (17), v neděli přivítají poslední rezervu Litoměřicka (17).

„Utkání jsme měli jasně pod kontrolou. Inkasovaná branka ale mrzí. Po přestávce se konečně rozehrál Lesniak, který byl v minulých zápasech statický. Velmi dobrý výkon dnes odvedl Vašek Pergl, pro kterého měl zápas zvláštní náboj. Jeho táta je ve výboru Dobroměřic. Doufám, že zranění Sulovského nebude vážné a bude moci příště nastoupit,“ řekl po zápase trenér Zdeněk Kudela.

Louny mají na čela soutěže náskok nedostižných 11 bodů na druhé Srbice, které přeskočily Vilémov. Ten padl se zachraňujícím se Jílovým. Naděje Dobroměřic na záchranu už je jen z říše snů.

FK SEKO Louny – FK Dobroměřice 6:1 (1:0)

Branky: 50. a 82. Zícha, 17. Reh vlastní, 55. Lesniak, 58. Nykl, 79. Fiřt – 71. Němec.

Rozhodčí: Kloub – Prágl, Vlašič.

ŽK: 3:2.

Diváci: 440.

FK Louny: Patrovský – Fiřt, Pospíšil, Vokurka, Pergl – Zícha, Trup (78. Kubiska), Sulovský (68. Kočí), Suchý – Lesniak, Nykl (70. Grund).

FK Dobroměřice: Pechar – Plachý, Holeček, Baňka (62. Němec), Mistoler – Matyáš (70. Rus), Lazarik, Handlíček (52. Kyncl), Maliňák, Reh – Šebek.



Autor: Jaroslav Tošner