Vstup do utkání se domácím vydařil. Hned ve 4. minutě zahrával Trup rohový kop z pravé strany a Smola si ve vápně našel to správné místo a otevřel brankový účet. Časomíra postoupila o pouhou minutu a bylo srovnáno. Chybu domácí obrany potrestal Vážný, který překonal Pokorného. Hosté měli více ze hry a tak šli ve 23. minutě zaslouženě do vedení. Vážného aut se dostal až do vápna. První střelu Pokorný vyboxoval vysoko nad sebe a důrazný Longauer vyhrál hlavičkový souboj před brankovou čárou s Trupem. Ve 35. minutě přišel Kalivovoda o míč kousek před vápnem, ale Longauer mířil těsně nad Pokorného branku. Třetí branku daly Chlumčany pět minut před přestávkou. Kurkův roh z levé strany prolétl kousek před vápno k Podroužkovi a ten z voleje pálil do šibenice.

Druhý poločas přinesl z pohledu domácích mnohem lepší fotbal. první větší šanci měl v 57. minutě Hasil, který však z malého vápna přestřelil. Další příležitost skórovat měl v 69. minutě Střelec, který jen o pár centimetrů minul vzdálenější tyč. Blízko k brance měl v 78. minutě domácí Sinu, který sice hlavičkou přeloboval gólmana Pilaře, ale Kafka stačil míč zastavit dříve, než dolétl do prázdné brány a poslal ho do bezpečné vzdálenosti od ní. Nedáš - dostaneš. Toto pravidlo se potvrdilo v 81. minutě, v níž se prosadil hostující Zomer. Dvě minuty před koncem základní hrací doby měli Louny výhodu rohového kopu. Ten kopal z levé strany Kalivoda. centr obrana Chlumčan odvrátila, jenže jen k Hasilovi. Ten našel u tyče číhajícího a zcela volného Smolu, který dal pohodlně svou druhou branku. I ve čtyřminutovém nastavení se domácí snažili něco s výsledkem udělat, ale ten se už nezměnil.

Hosté vyhráli zcela zaslouženě. Vyhrávali osobní souboje, byli rychlejší a hlavně přímočařejší. Louny hrály tak trochu profesorský fotbal, který tentokrát neměl šanci na úspěch.

Louny jedou za týden do Údlic, Chlumčany přivítají Duchcov.V tabulce drží Chlumčany o bod druhou příčku za Strupčicemi. Lounům patří šestá pozice.

FK SEKO Louny B - SK FK Chlumčany 2:4 (1:3)

Branky: 4. a 88. Smola - 5. Vážný, 23. Longauer, 40. Podroužek, 81. Zomer. Rozhodčí: Davignon - Plzák, Hejl, ŽK 2:3, 80 diváků.

FK Louny B: Pokorný - Kačín (46. Novotný), Trup (64. Veselák), Zerner, Hasil - Sinu (80. Olinyk, Kalivoda, Smola, Štourač, Černý (55. Bichrt) - Fric (55. Střelec).

FK Chlumčany: Pilař - Kafka, Trhlík, Jenček, Říha - Podroužek (84. Kincl), Kurka, Longauer (57. Gyenge), Vážný (73. Diák), Polák (84. Vavrica) - Zomer (84. Prokeš).

Jaroslav Tošner