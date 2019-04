Trenér domácích Zdeněk Kudela musel improvizovat se sestavou, protože mu chyběli zranění Lesniak (natažený sval z utkání se Štětím) a Krejčík (problém s achilovkami).

Utkání začali Lounští náporem a už v 5. minutě se ujali vedení. Rohový kop v podání Sulovského Nykl jen líznul, ale Zícha u zadní tyče jej poslal hlavou nezadržitelně do sítě. Hosté hned z protiútoku zahrozili, dva nebezpečné střelecké pokusy musel likvidovat Patrovský. Domácí se však nepoučili a Fefrčíkovi poskytli dostatek prostoru, aby mohl vyrovnat. Louny měly velkou šanci na skórování ve 23. minutě, kdy Soukup vystihl přihrávku a šel sám na branku. Gólman Králík proti němu vyběhl, Soukup vypálil, ale vracející se Pavlica stačil v poslední chvíli špičkou kopačky poslat míč na roh. Pak měl blízko ke gólu Sulovský, jehož rána z první se otřela o břevno. Následně došlo k nucenému střídání. Z utkání odstoupil zraněný Nykl, na jeho místo se z obrany posunul Suchý, kterého pak nahradil střídající Fiřt. A byl to od trenéra dobrý tah. Za pouhé čtyři minuty si Suchý ukázal, kam chce přihrávku od Zíchy a ten mu jí dal. Suchý pak poslal svůj tým do vedení.

Vedení domácím nevydrželo dlouho. V 51. minutě překvapil všechny, včetně Patrovského v bráně, skákavou střelou přes celé vápno Kiliján a bylo srovnáno. Ani tento stav nevydržel dlouho. Po pěti minutách přetlačil Zícha u rohového praporku Janošíka a nechal ho za sebou. Přihrál pod sebe Fiřtovi a ten krásnou střelou k tyči dal třetí branku Loun. Pak měl dvě tutovky na kopačce Kubiska, který šel dvakrát sám na gólmana Králíka, ale ani jednou netrefil bránu. Střelu Suchého Králík vytěsnil na roh. Běžela 80. minuta a v ní šel na hřiště další mladíků. Marcel Grund vystřídal svého neúspěšného kolegu Kubisku a hned po rozehrání, tedy jen po několika vteřinách na hřišti překonal Králíka a zajistil svému týmu vedení 4:2. V následující minutě hosté snížili gólem Karbana a vsadili vše na útok. Zapomněli však na obranu a právě do otevřených zadních řad Tatranu šel sám Grund a tváří v tvář Králíkovi nezaváhal a dal brankovou pojistku.

„Nehráli jsme dobře. U mnoha hráčů vládne uspokojení z jedenáctibodového vedení. Vidět je to i v přístupu k tréninku. Rozhodl jsem se postavit dorostence, protože jestli by jsme měli prohrát se zkušenými hráči, nebo s dorostenci, to by už bylo jedno. Mladíci nezklamali. Bohužel, zrovna Kubiska, který je poctivý v přípravě dnes dvakrát selhal v zakončení.

Nyní nás čeká pohárové utkání v Brné, kde dostanou dorostenci dostatek prostoru. My se musíme zodpovědně připravit na utkání v Krupce.“ hodnotil po zápase trenér Kudela.

Pohárové utkání odehrají Louny již tuto středu, tedy 24. dubna.

FK SEKO Louny – FK Tatran Kadaň 5:3 (2:1)

Branky: 80. a 86. Grund, 5. Zícha, 39. Suchý, 56. Fiřt – 8. Fefrčík, 51. Kiliján, 81. Karban.

Rozhodčí: Flade – Doubek, Provazník.

ŽK: 1:2.

Diváci: 180.

FK Louny: Patrovský – Suchý, Pospíšil, Vokurka, Kočí (55. Pergl) - Zícha, Sulovský, Trup, Schettl (59. Kubiska, 79. Grund) – Soukup, Nykl (35. Fiřt).

Tatran Kadaň: Králík – Pavlica, Kolář, Hořínek, Janošík (64. Šabík) – Fefrčík, Zralík, Kocík, Karban, Kiliján – Čibenka (68. Sanko).

Autor: Jaroslav Tošner