FOTO: Louny se s krajským přeborem rozloučily výhrou ve Vilémově

Vilémov – Louny k poslednímu utkání krajského přeboru zajížděly do Vilémova. Do Šluknovského výběžku dorazily s novými tričky, která nesla nápis „Vítěz krajského přeboru“. Ke slovu se dostala po skončení zápasu, který Lounští vyhráli 4:2. Oslavy postupu do divize tak nebyly zkalené bodovou ztrátou.

Před začátkem utkání se městem prohnala průtrž mračen, v chladnějším počasí se hrálo lépe domácím, kteří brzy vedli. Louny ale skóre dokázaly otočit ještě do půle ve svůj prospěch. Netrvalo dlouho a Soukup srovnal, ve 28. minutě poslal hosty do vedení po Trupově centru přesnou hlavičkou Nykl.

Za jednogólovým náskokem stojí lepší využívání šancí, jinak ale byl Vilémov o něco lepším celkem. Jak naložit s naskytnutou příležitostí ukázal v 54. Lesniak. když po Grundově příhře prostřelil domácího brankáře potřetí. O deset minut později to byl opět Lesniak, kdo se radoval z branky. V sezoně to byla jeho jubilejní dvacátá trefa. Domácí celek sice ještě snížil, ale jeho kosmetický úspěch radost hráčům, vedení a pěti fanouškům, kteří za Louny vážili cestu, radost nezkazil. SK STAP-TRATEC Vilémov – FK SEKO Louny 2:4 (1:2) Branky: 8. Suchý (vlastní), 81. Kučera – 55. a 65. Lesniak, 12. Soukup, 28. Nykl

Rozhodčí: Oborník – Vlk, Šefčík. ŽK: 1:1. Diváci: 125 Louny: Patrovský (74. Pokorný) – Fiřt, Vokurka, Pospíšil, Suchý – Soukup (80. Kubiska),Trup, Sulovský, D. Zícha – Nykl (54. Grund, 89. Pergl), Lesniak



Autor: Redakce