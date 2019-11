FOTO: Louny v derby nečekaně šokovaly druhou Souš

Sedmnáct minut to šlo v sobotu na Souši podle plánu. Domácí, kteří byli v divizní tabulce druzí, přivítali v severočeském derby Louny. Ty se naopak perou o záchranu. Soušský kanonýr Dominik Nobst proměnil v tu chvíli penaltu, ale kdyby fanoušci domácích tušili, že to bude poslední trefa favorita, nevěřili by. Svěřenci kouče Zdeňka Kudely začali pracovat na nečekaném bodovém importu, který potřebovali jako sůl.

Louny (v oranžovém) vyloupily Souš | Foto: Tomáš Urban