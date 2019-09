Chlumčany se při reorganizaci soutěží udržely v B třídě z posledního možného místa. Během léta přilákaly kanonýra Zomera a k němu šikovného Vimera s důrazným Kalousem. V utkání s Novým Sedlem ukázaly, že se s nimi bude muset letos počítat.

Domácí do utkání vlétli, jako uragán. Už ve 4. minutě utekl po pravé straně Zomer, naservíroval před branku a Kalous z voleje otevřel skóre. Za deset minut zahrával domácí Homolka rohový kop. Ten byl sice přetažený, ale míč se podařilo vrátit do vápna. V kaluži před brankou uklouzl gólman Vávra a Vimr zvýšil pohodlně na 2:0. Pak vyslal na branku tvrdou střelu Zomer. Vávra míč na těžkém terénu neudržel a Kalous dal třetí branku Chlumčan. Běžela 32. minuta, když se Zomer brankově prosadil z těžkého úhlu a mezi dvěma bránícími hráči. Jeho střela šla sice do zadní tyče, ale Vávra snažící se míč zastavit před brankovou čárou si jej srazil do sítě. Za pár minut poslali domácí dlouhý balón za obranu Sedla, Vážný nebyl v ofsajdu, odcentroval před branku a Zomer dal pohodlně svou druhou branku utkání. Hned v následující minutě se na pravé straně uvolnil Zomer, odcentroval před branku a Vimr těsně před Vávrou poslal míč za jeho záda. Pak se přeci jen předvedli i hosté, kapitán Bednář mířil přesně do šibenice. Brankovou tečku první půle obstaral Vimr, kterému na zadní tyč přihrával Kalous.

Během přestávky se zatáhlo a déšť byl na spadnutí. Nejdříve však dalekonosným obloučkem překonal Vávru v brance Kalous a pak po hrubce Kulhavého dal devátou branku svého celku do prázdné brány Košín. Domácí toužili dát desátý gól, ale své šance v začínajícím dešti promarnili. Když se začalo blýskat, přerušil v 72. rozhodčí Vlašič utkání. Pokračovalo se po necelé čtvrthodině, ale za silného deště. V 86. minutě Vlašič raději utkání ukončil. To už Nové Sedlo dohrávalo bez Nováka, který po druhé žluté inkasoval v 79. minutě kartu červené barvy.

„Pořád to v Chlumčanech poznávám, ale už teď mohu říct, že parta je tu výborná, zatím to šlape. V kabině vládne pohoda, což je pro fotbal, který chceme dělat, moc důležitý. V Lenešicích to bylo více na mě ale já budu rád, když ty góly budou dávat i jiní hráči. Spolupráce funguje, vepředu jsme si vyhověli s kluky velmi dobře. Přeci jenom je znát že mají kvalitu. Pro mě je 5 branek po dvou kolech dost, i když dneska jsem spíše asistoval což se u mě moc nevidí,“ říkal po zápase Patrik Zomer s úsměvem na tváři.

FK Chlumčany – TJ Nové Sedlo 9:1 (7:1).

Branky: 4., 18. a 48. Kalous, 14., 35. a 44. Vimr, 32. a 34. Zomer, 67. Košín – 40. Bednář.

Rozhodčí: Vlašič – Kloub, Lesák.

ŽK: 2:3.

ČK: 79. Novák (NS).

Diváci: 140.

FK Chlumčany: Zika – Svoboda, Vondráček, Aichinger, Prokeš – Vimr (J. Vavrica), Kalous, Vážný, Homolka, Košín (84. T. Vavrica) – Zomer (62. Votava). TJ Nové Sedlo: Vávra – Kulhavý, Novák, Černý, Bizík – Kinský, Sitár, Beránek (60. L. Baloun), Bednář, Havelka – J. Baloun (84. Melichar).

Jaroslav Tošner