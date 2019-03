Trenér Loun Kudela stále postrádá zraněného Schettla, který již chyběl v závěru přípravy. Od samého začátku nastoupil ve středu zálohy nováček Sulovský a na lavičce byla připravena další posila, Jakub Kočí z Jiren, které odstoupily před zahájením jarních bojů z ČFL. Hosté postrádali opory Verbíře a Džubana, ale i další hráče, což výrazně ovlivnilo jejich výkon.

Louny vstoupily do zápasu jak nejlépe mohly. Už v 9. minutě naservíroval Soukup balón před branku Baníku a Lesniak jej uklidil za záda gólmana Trhlíka. Časomíra se posunula jen o pár minut, když se o střídání přihlásil domácí gólman Pokorný. Jak se ukázalo, obnovil si zlomeninu zánártních kůstek a bude tak svému týmu chybět hodně dlouho. "Je to pro nás velké oslabení. Zlomenina se mu obnovila bez jakéhokoli zavinění," okomentoval nečekanou ztrátu lounský lodivod Zdeněk Kudela.

Diváci na druhou branku v síti Modlan nemuseli čekat dlouho. Ve 28. přihrával Lesniak na levou stranu Zíchovi, který si vychutnal jak obranu, tak Trhlíka v bráně – 2:0. Obrovskou šanci na zvýšení vedení měl Nykl, ale mířil jen do brankaře a dorážku Lesnika odvrátil Trhlík na roh. Ten zahrával z pravé strany Trup. Centr z jeho kopačky byl trochu přetažený, ale po několika dotecích se dostal k Zíchovi a bylo to 3:0 pro Louny. Za další tři minuty šel sám na branku Lesniak, ale ještě před vápnen ho poslal k zemi Franc. Sudí Dočekal nejdříve nařídil jen trestný kop, ale po konzultaci s pomezním Krutinou se rozhodl Francovi ukázat červenou a poslat ho předčasně do šatny. Přímý kop zahrával Trup. Jeho střelu gólman Modlan neudržel, ale dobíhající Soukup mířil jen do Trhlíka. První půle patřila jasně domácím. Modlany se prakticky k ničemu nedostaly a pokud zakončovaly, byly hodně nepřesné.

Hned po přestávce se opět měnil stav utkání. Fiřt udržel míč, posunul na Soukupa, který měl dostatek prostoru k odcentrování před branku a Nykl dal hlavou čtvrtou branku svého mužstva. Pak sáhli ke střídání gólmanů i hosté. Zraněného Trhlíka nahradil mezi tyčemi Šlitr, mimochodem bývalý sekretář FK Teplice, který byl připraven střídat spoluhráče v poli. Ke skórování se trochu nečekaně dostali i hosté. Rakishtenliev se dostal do brejku, vybíhající Patrovský jej fauloval. Pokutový kop bezpečně proměnil a snížil kapitán Stožický. Prakticky z protiútoku dali domácí pátý gól. Lesniak nabil Nyklovi a ten se nemýlil. Brankovou tečku udělal střídající Myšák, který byl na hřišti teprve dvě minuty. Poslední velkou šanci utkání měl v samotném závěru Lesniak, ale byl z toho jen roh.

„Odehráli jsme na těžkém terénu solidní utkání. Velmi dobře zahrál Soukup. Jsem spokojen s výkonem Sulovského i Kočího. Je na něm znát, že je po těžším zranění, ale věřím, že pro mužstvo bude posilou. čekali jsme, že soupeř bude nebezpečnější v útoku. Na podzim dal stejně branek, jako my,“ hodnotil utkání Kudela.

Louny nyní budou mít dva týdny volno, protože příští týden se v Brné hrát nebude.

FK SEKO Louny – SK Baník Modlany 6:1 (3:0)

Branky: 9. Lesniak, 28. a 37. Zícha, 46. a 72. Nykl, 83 Myšák – 71. Stožický (PK)

Rozhodčí: Dočekal – Krutina, Pašek. ŽK: 2:1, ČK: 39. Franc (M). Diváci: 120

FK Louny: Pokorný (12. Patrovský) – Krejčík. Suchý, Vokurka, Fiřt (84. Pergl) – Zícha (81. Myšák), Sulovský, Trup (58. Kočí), Soukup – Lesniak, Nykl (77. Tesař)

Baník Modlany: Trhlík (65. Šlitr) – Šedina, Franc, Dolejška, Ludík - Rakishtenliev, Dočekal, Stožický, Kupka, Blažek – Formánek (77. Beck)