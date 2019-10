V závěru utkání 12. kola krajského přeboru hrál Slavoj v Modlanech bez vyloučeného Pavla Klíče, přesto sahal po vítězství. Při domácích stálo štěstí, remízu 3:3 uhájili. V penaltovém rozstřelu pak byli přesnější.

Modlany - Žatec 4:3 PK | Foto: Deník/František Bílek

„Prvních 20 minut zápasu jsme hlavně v obraně hráli tak, jak jsme vůbec nechtěli. Až pak jsme začali hrát to naše, odměnou nám byl kontaktní gól. Stále jsme se zlepšovali, i přes tlak jsme ale do konce první půle nevyrovnali. Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně a hned inkasovali. I přes nepříznivý stav jsme přepnuli na ještě vyšší otáčky. Do konce utkání se hrálo jen na jednu branku. Po krásných akcích se nám podařilo vyrovnat, a navíc jsme i v deseti hráčích třikrát běželi sami na branku soupeře,“ líčí trenér Slavoje Žatec Libor Klíč. „I přes zisk pouze jednoho bodu musím hráče pochválit za 70 minut výborného týmového výkonu. Příště se ale musíme toho dvacetiminutového výpadku vyvarovat,“ dodává relativně spokojený kouč.