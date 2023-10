Domácí po půli vedli 2:0, po změně stran ale náskok ztratili a šlo se do penalt. Mojžíř prožil druhý dlouhý rozstřel za sebou, tentokrát ale se smolným koncem, když padl 8:9.

„Proč jsou Dobroměřice první bylo vidět hned od úvodu a vlastně celý zápas. Jelikož jsem opět musel zaskočit v brance, tak musím říct, že to byla fakt jízda. Takový zápas jsem hodně dlouho nehrál,“ smekl před kvalitou protivníka trenér poražených Michal Kubec, jenž musel mezi tři tyče.

„Ke kvalitě zápasu jsme ale přispěli i my. Téměř celý zápas jsme stíhali s hosty běhat, byli jsme nebezpeční z brejků a hlavně ze standardních situací. Poločasové vedení 2:0 bylo skvělé, ale věděli jsme, že rozhodně není hotovo, což se nakonec i potvrdilo. Tentokrát jsme ale bod získali, i když byly šance i na plný zisk,“ pokračoval v hodnocení zápasu. „Na závěr bych rád pochválil naše fanoušky za skvělou atmosféru a pány rozhodčí, že v takové kulise zápas zvládli velmi dobře, tedy alespoň podle mého názoru. Jiskřilo se totiž jak na hřišti, tak v hledišti.“

Hosté si obratu i dvou bodů cení. "Věděli jsme, že pokud nám někdo v soutěži nesedí, je to jasně Mojžíř. Měli jsme tu hráče, kteří v Mojžíři nehráli a za poločasového stavu 0:2 už by asi někteří kluci raději domů. Mojžíř, to je klasika, bojovníci, na malém hřišti sází na standardky, každý aut je v podstatě malý roh. My jsme domácí nechali po našich nedbalostech dát dva góly, jeden do prázdné brány, samy jsme šance nedali a o poločase bylo v kabině živo," přiznal David Holeček, trenér FK Dobroměřice.

Ve druhém poločase měl více důvodů k radosti. "Ano. Za ten musím kluky pochválit, asi jsme byli lépe fyzicky připravení než soupeř, kluci za prodloužením neporazitelnosti šli. Jarda Holman to vzal na sebe, my dali u těch mojžířských dlouhánů dva góly hlavou a v poslední minutě ještě mohl Maliňák rozhodnout. Šlo se ale do penalt a všichni naši kluci dali, navíc nám pomohl brankář Petr Bouček, jenž chytal skvěle i před rozstřelem. Na penaltu nechtěl, naštěstí na něj nedošlo…"

Holeček je za výhru i podzimní jízdu svého mančaftu rád. "Urvali jsme vítězství, body jsme mohli mít i tři, ale tady se nehraje dobře a naše série pokračuje. V Mojžíří byla parádní kulisa, diváci zatleskali i nám, toho si vážíme," dodal dobroměřický trenér, jehož tým čeká opět zápas venku, v sobotu ve Strupčicích.