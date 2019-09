Svoboda dostal sedm minut po přestávce z pravé strany přetažený míč na zadní tyč. Ještě před rohovým praporkem ho stihl zastavit. Dál už svůj zásah líčí sám jeho autor. „Šel jsem jeden na jednoho, za patou jsem protihráče obehrál a z těžkého úhlu vystřelil. Padlo to tam! Ten gól jsem si dal k narozeninám, které jsem měl ve čtvrtek.“

V první polovině zápasu se Oldřichov spíše trápil. Sice nastřelil tyčku, dobře hrající Slavoj mu ale dělal problémy. „Hosté dobře napadali. Snažili jsme se jim v tomto vyrovnat, přidali jsme na důrazu. Hlavně jsme museli dávat pozor na střed pole, na to nás trenér upozorňoval už před zápasem. Smrkovský s Kernerem uprostřed odvedli velký kus práce, za to je musím pochválit. Po obrátce už to bylo z naší strany lepší, hráli jsme hodně dobře. Podařilo se nám změnit styl hry. Gól nás uklidnil, zbytek zápasu jsme si pohlídali,“ těší Svobodu.

Trenér Žatce Libor Klíč lituje jediné chyby, které rozhodla zápas. „Naše obrana fungovala velice dobře, až na tu jednu výjimku. Byla to velká chyba. Pak nám není nic platné, že máme utkání vcelku pod kontrolu. V momentě, kdy se utkání rozhodují, jsme málo důrazní nebo nepřesní. Pokud se nevyvarujeme chyb, které snad do této soutěže ani nepatří ,budou nám body naskakovat velmi pomalu,“ tvrdí lodivod Slavoje.

TJ Oldřichov – Slavoj Žatec 1:0 (0:0).

Branka: 52. Svoboda.

Rozhodčí: Vlašič – Lesák, Prágl.

ŽK: 5:4.

Diváci: 100.

Oldřichov: Pilař – Holub, Vosátka, Kočí, Konečný – Svoboda, Smrkovský (57. Hrubý), Kerner, Skrčený – Zícha (90. Kopal), Sedláček (72. Rameš).

Žatec: M. Klíč – F. Klinec, Zmrhal, Uhlík, Paul – Pinkr (68. Svoboda), Zimola, Smékal (P. Klíč), Hassman (72. Svída) – Hynek, P. Klinec.