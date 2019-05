Domácí celek byl totiž lepší, z převahy ale nedokázal vytěžit góly, které ve fotbale byly, jsou a vždy budou rozhodujícím měřítkem, které určuje vítěze.

Počasí bylo v Lounech v neděli téměř letní, ale konkurence finále fotbalové ligy a hokejového MS měla na svědomí slabou diváckou kulisu. Na zápas se přišlo podívat nezvykle málo diváků, pořadatelé jich spočítali 150. Domácí mají velké problémy se sestavou. K dlouhodobým marodům a Krejčíkovi se přidali Soukup, Kočí, Schettl a zcela fit nebyl ani Nykl, který začínal na střídačce. Ani hosté na tom nebyli nejlépe. V zápise sice figurovala čtyři jména v roli náhradníků, ale na levičce neseděl ani jediný.



„Není to výmluva, ale máme hodně zraněných hráčů. Ti, kteří nastupují, mají plno šrámů. Hosté bojovali a bránili v sedmi, osmi hráčích. Využili a potrestali naší jedinou chybu. V penaltách už je to loterie,“ zhodnotil nepovedený zápas trenér Loun Zdeněk Kudela. Ten také nechápal, že sudí toleroval tvrdou hru hostů.

Louny vstoupily do zápasu fantasticky. Už ve 4. minutě vlétl do vápna Zícha, z velkého úhlu poslal míč před branku, kam nabíhal Lesniak. Rybičkou poslal míč do sítě a favorit vedl. Domácí měli i další šance. Největší přišla v 16. minutě. Zícha však pálil z hranice velkého vápna jen do gólmana Matějky. Výrazná územní převaha, držení míče a řada rohových kopů – to vše zůstalo bez využití. Buď se dařilo obraně Modré útoky zastavit, nebo si v prostoru před brankou dokázal poradit vysoký Matějka. Hostům stačila k skórování jediná akce v závěrečné pětiminutovce první půle; rychlý útočný kontr proměnil Čisár ve vyrovnávací branku.



Druhý poločas začaly Louny opět náporem. Většina času se odehrávala na polovině Modré. Obrovskou příležitost měl v 56. minutě Lesniak, ale Matějka stačil nohami míč zastavit, pak zlikvidoval i nedůraznou dorážku Kubisky. Krátce na to přistrčil Trup balon Lesniakovi, ale ten mířil jen do Matějky. Hodně emocí přinesla 68. minuta. Uka ve vápně doslova převálcoval pronikajícího Lesniaka, ale píšťalka sudího Zítka zůstala němá. V 73. už ale musel jednat. Uka poslal asi deset metrů před vápnem zezadu k zemi Nykla, který šel sám na branku. Nebylo překvapením, že zadák Modré viděl červenou. Poslední příležitost skórovat měl Trup, ale jeho střelecký pokus mířil jen do náruče Matějky. Závěrečný tlak domácích vyšel naprázdno, gól nedali ani v čtyřminutovém nastavení.

Penaltový rozstřel Modrá zná. Na jaře ho absolvovala čtyřikrát, z toho dvakrát uspěla. Střelci Jiskry M. Fejfar, T. Fejfar, Pražák i Polák byli úspěšní. Z domácích exekutorů uspěl v první sérii Suchý. Pak Fiřt uklouzl a poslal míč nad bránu. Ve třetí sérii sice Vokurka dal, ale kop Trupa mrštný gólman Matějka vyrazil a Modrá mohla slavit.

Louny mají po zaváhání Srbic na čele tabulky náskok 10 bodů na Vilémov, který poskočil na druhou příčku. V dalším kole jedou Louny do Jílového, které bojuje u záchranu.

FK SEKO Louny – FK Jiskra Modrá/SK Hrobce 1:1 (1:1), PK: 2:4

Branky: 4. Lesniak – 43. Čisár

Rozhodčí: Zitko – Menšík, Čáka

ŽK: 0:3

ČK: 72. Uka (Modrá)

Diváci: 150

FK Louny: Patrovský – Fiřt, Suchý, Vokurka, Pergl – Zícha, Kubiska (70. Nykl), Sulovský, Pospíšil, Trup – Lesniak

Jiskra Modrá: Matějka – Pražák, M. Fejfar, Uka, Šotola – Matys, T. Fejfar, Polák, Stožický, Čisár – Macko



Jaroslav Tošner