Kryry jsou skutečně v laufu. Na vítěznou vlnu se dostaly po přesvědčivém vítězství 5:1 v Podbořanech, pak porazily Údlice, Osek a nyní v desetigólové přestřelce už rovněž zmiňované Rašovice.

Byl to zápas jako na houpačce. Hosté vyhráli první poločas sice jen 1:0, avšak záhy po změně stran odskočili na 4:0 a posléze i na 6:1. Rašovičtí třemi brankami v závěrečné desetiminutovce skóre pouze korigovali.

"V poločase jsme sice vedli, ale s předvedenou hrou jsem spokojen vůbec nebyl," řekl kouč Vobořil.

Po přestávce jeho svěřenci přidali. "Druhý poločas byl absolutně odlišný, ukázali jsme to, co umíme. Hrál se fotbal a po hezkých kombinacích jsme soupeře jasně přehráli. Bohužel po střídání byl konec zápasu spíš hodně podceněný a darovali jsme soupeři góly. V každém případě to bylo zasloužené vítězství," dodal kouč rozjetých Kryr.