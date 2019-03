Trenér domácích Zdeněk Kudela postrádá brankařskou jedničku Pokorného, který si v minulém zápase obnovil zlomeninu a fotbalové jaro tak bude sledovat jako divák. „Naštěstí máme solidní náhradu. Patrovský ho určitě bez problému zastoupí,“ říká s uspokojením manager přípravy Tomáš Beneš.



První poločas příliš fotbalové krásy ani šancí nepřinesl. Za zmínku stojí trestný kop Trupa, který brankař hostujícího celku Hůla kryl, navíc byl na něho odpískán faul. Další standardní situace už mohla končit gólově. Trupův rohový kop našel ve skrumáži hlavu spoluhráče, ale byla z toho jen tyč. Pak předvedl svou sílu na míči Soukup, který se zbavil dvou bránících hráčů a měl i dost prostoru, aby odcentroval před branku, ale Nykl už se k míči nedostal, protože brankař Hůla byl u něho dříve a přikryl ho. Pár minut před přestávkou utekl po levé straně Nykl, ale jeho přihrávku poslal Lesniak do nebes.



V podobném duchu půle první půle se nesla i ta půle druhá. Po hodině hry naservíroval balon do malého vápna Fiřt, ale Lesniak nedokázal zakončit. Pak přišla 66. minuta. Kočího pokus o centr zasáhl špičkou kopačky hostující Koštůr a byl z toho roh z pravé strany. Ten zahrával, stejně jako většinu jiných rohových kopů, Trup a tentokrát to vyšlo. Nejvýše si ve skrumáži před brankou vyskočil Jakub Suchý a jeho hlavička rozvlnila síť za Hůlou. Jak se nakonec ukázalo, byla to branka, která znamenala pro domácí další tři body do tabulky. Závěrečná desetiminutovka patřila hostům, ale jejich tlak domácí obrana s Patrovským v bráně ustála.



„Soupeř přijel dobře připraven. Přijel s jasnou taktikou, tedy bránit a bojoval. My jsme bohužel neproměňovali šance, ale daleko víc mě trápí kvalita terénu, která spíše nahrávala hostům. Je to nesrovnatelné, jaký je povrch u nás a jak perfektně připravený trávník mají v Dobroměřicích,“ posteskl si po zápase trenér Zdeněk Kudela.



V dalším kole čeká Louny velké derby v Žatci, kde se však bude hrát na umělé trávě. Hned v dalším zápase netradičně v sobotu přivítají Louny Štětí, které na podzim jako jediné získalo lounský skalp, i když až v rozstřelu.



FK SEKO Louny – TJ Spartak Perštejn 1:0 (0:0)

Branka: 66. Suchý.

Rozhodčí: Holec – Kloub, Dvorský.ŽK: 2:2.Diváci: 230.

FK Louny: Patrovský – Fiřt, Vokurka, Krejčík, Suchý – Soukup (84. Tesař), Trup, Sulovský, Zícha (90. Myšák) – Nykl (46. Kočí), Lesniak.

Spartak Perštejn: Hůla – Šinkovic (79. Gansukh Adiyasuren) , Dolejška, Jelínek, Chmelan – Ducháček, Filinger (61. Koštůr), Krok, Hulinský, Šebek – Gansukh Chongor.



Autor: Jaroslav Tošner