Vedoucí Strupčice mají po sedmi duelech 18 bodů a šestý celek Meziboří jen o tři body méně. Takhle napráskané to ve skupině, která za sebou bude mít o víkendu polovinu podzimní části, momentálně opravdu je. TJ Krásný Dvůr na první bod naopak čeká

MEZIBOŘÍ – BŘEZNO 3:0 (1:0)

Jen šest minut stačilo mezibořskému kanonýrovi Vojtěchu Nesperovi, aby otevřel skóre zápasu s Březnem. Soupeř pak dostal další dvě branky. Sám se neprosadil ani jednou. „Ale byl to takový urputný zápas. Nic jednoduchého, takže tři body jsou pro nás opravdu skvělé,“ řekl kouč Meziboří Petr Spilka.

Spokojený byl i střelec Meziboří Nesper. „Sice jsem se trochu zasekl, ale stále myslím na korunu krále střelců. Je to taková moje osobní meta,“ řekl Vojtěch Nesper.

STRUPČICE – NOVÉ SEDLO 4:3 (3:3)

Ještě, že Strupčice mají Michala Nechanického. Ten jim totiž ve vyrovnaném zápase s Novým Sedlem vystřelil tři body. Šest branek padlo už v prvním poločase. V 68. minutě pak Nechanický svou trefou rozhodl a udržel Strupčice na prvním místě tabulky. ¨

„Byl to hodně otevřený zápas. Však už v prvním poločase padlo šest gólů. Nakonec jsme to byli my, kdo vybojoval tři body. Oddychli jsme si, že jsme udrželi první místo v tabulce, protože o něj bude ještě velká rvačka,“ vyjádřil se trenér Strupčic Zdeněk Vostrý.

PODPOŘANY – FK BLAŽIM 4:3 (2:3)

Jen o horší skóre třetí jev tabulce po domácí divoké výhře šestnáctibodový TJ Tatran Podbořany. Domácí sice s Blažimí v jednom ze šlágrů kola už 1:3 prohrávali, avšak nakonec mají tři body a potvrdili pozici v popředí tabulky.

„Prvních dvacet minut na nás vlétli, byl to kolotoč a po deseti minutách jsem si říkal, že to bude asi debakl. Blažim hrála dobře, ale naši kluci snížili do poločasu na 2:3 a ve druhé půli hráli na našem velkém hřišti výborně. Pomohli jsme si dvěma standardkami – rohem a přímákem a Blažim, jak skvěle začala, tak pak trochu odpadla a my mohli dát z brejků další dva góly. Trefili jsme jen tyč, ale před oběma týmy smekám, hezký fotbal,“ řekl předseda podbořanského Tatranu Milan Kareš.