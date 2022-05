Papírově se sice do čela tabulky v I. A třídě fotbalové I. A třídy dostal po výhře 4:1 na hřišti Ervěnice-Jirkov celek Černovic, ale podle všeho jen do čtvrtečního odpoledne, kdy disciplinární komise nanejvýš pravděpodobně rozhodne o kontumační výhřev- v současné chvíli jen oficiálně druhých Neštěmic 3:0.

Český Lev v sobotním domácím zápase nenastoupil, neboť Liběšice nedaly dohromady dostatečný počet hráčů.

„Ze zdravotních, pracovních i osobních důvodů nám vypadlo jedenáct hráčů. Informovali jsme o tom včas soupeře i krajský fotbalový svaz,“ vysvětlilo vedení Liběšic.

Třetí je v tabulce Proboštov, jenž v gólově bohatém zápase doslova přestřílel Klášterec 5:4.

„Mrzí nás to. I když jsme měli málo hráčů na střídání, tak jsme jeli do Proboštova vyhrát. Hezky jsme skóre otočili, ale pak jsme bohužel o body přišli. Byl to pěkný zápas, i přes porážku jsme si ho užili,“ hlásil Daniel Rác, autor jedné ze čtyř kláštereckých branek. „Nemyslím si, že by Proboštov byl lepší, jen měl víc štěstí. Z mého pohledu jsme byli lepší my,“ přidal.

Tradiční střelci se prosadili v utkání ve Šluknově, kde výhrou 2:1 potvrdily hostující Dobroměřice čtvrtou příčku. Prosadili se jejich snajpři Ondřej Matyáš a sedm minut před koncem rozhodl Libor Maliňák. „Odjížděli jsme ve dvanácti, jeli s námi tři dorostenci, na lavičce jsem byl i já, ale kluci mě na hřiště nepustili. Navíc se nám po tříhodinové cestě po souboji zranil už v 38. minutě další kvalitní hráč Tomáš Mistoler. Vypadá to na křižák, musí na operaci. Po tom, co se nám všechno stalo, tak jsou tři body, super, pecka,“ řekl trenér David Holeček.

A jak viděl zápas? „Ondra Matyáš dal ve 22. minutě první branku, ale pak nás přibrzdilo zmiňované zranění. Šluknov měl i lepší vstup do druhé půle, třebaže jsem kluky upozorňoval, tak jsme inkasovali gól hlavou. Vyrovnal až náš „ligouš“ Libor Maliňák po rychlé přihrávce našeho brankáře Petra Boučka. Po zranění a devítizápasové absenci jsme ho díky dobré práci v tréninku dali do branky. On krásně našel na půlce Maliňáka a soupeř, jak se na nás tlačil, tak se nestačil vrátit. Maliňák vzal situaci dva dva na sebe a dokázal se prosadit, potvrdil bombou pod břevno, že je to zkušený frajer,“ dodal kouč FK Dobroměřice s tím, že je rád, že mladší hráči výkonnostně rostou.

Proboštov se v sobotu doma trápil s Kláštercem, který je v tabulce I. A třídy třetí od konce. Domácí byli na opačném pólu tabulky, s rolí favorita se ale vypořádávali těžce. „Bylo to upocené vítězství. Jsem zklamaný z přístupu a nasazení. Snad nás to, že jsme takhle utrpěli výhru, klepne přes prsty. Jediným pozitivem je výhra,“ uvedl brankář a šéf klubu Michal Račuk (na snímku) po vítězství 5:4, které Proboštovským ještě dovoluje myslet na postup do krajského přeboru.

FOTO: Oldřichov zase zaspal úvod. „Asi potřebujeme dostat v kabině pěstí"

Favorit po první půli vedl díky gólům Brodského a Kalabzy 2:0, spokojenost ale v kabině nevládla. „Mělo to být 5:0. Máme problém s proměňováním šancí, na tom musíme zpracovat. Pak se nám to málem vymstilo,“ podotkl Račuk.

Klášterec totiž po obrátce skóre během osmi minut otočil a rázem vedl 3:2. „Trápili jsme se. Sice jsme si vedení vzali zpět, ale soupeř takovou zvláštní penaltou srovnal. Prostě se nám náš přístup málem nevyplatil. Naštěstí Lukáš Brodský svým druhým gólem nám zajistil vítězství. Ale hrůza. Tak jak vždycky tým chválím za nasazení a jsem nadšený, tak tentokrát musím být kritický. Bylo tam podcenění soupeře, měli jsme ho porazit daleko výrazněji.“

Proboštov má podle Račuka po porážce v Neštěmicích pořád o co hrát, postup z druhého místa je výzvou. „Druhé Černovice sice mají náskok, ale hrají s těžkými soupeři, se kterými my už hráli. Takže tam pořád vidím šanci být na druhém místě a jít nahoru z něj, pokud to půjde.“

Račuk je rád, že se Proboštov oproti minulým sezonám výrazně zlepšil, nechce ale usínat na vavřínech. „Máme mladý tým, je tam perspektiva. V příští sezoně se chceme prát o špičku, pokud se nám nepovede postoupit,“ řekl na rovinu.