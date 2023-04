Ten vybojoval tři minuty před přestávkou roh, který z levé strany zahrával Kurka. Jeho přetažený centr vrátili jeho spoluhráči do vápna. Uhlíř si s vysokým míčem neporadil a důrazný Zomer jej poslal do sítě. Za další dvě minuty vyslal na branku tvrdou střelu ze 25 metrů Vážný. Uhlíř míč jen vyrazil nad sebe a Longauer jej hlavou poslal pod břevno. Branka však pro ofsajd neplatila. První šanci po změně stran měli domácí, jenže Polák poslal svou střelu nad branku. Hned z protiútoku udeřili hosté. Další brejk po levé straně, centr před branku, kde byl nepokrytý Jonáš a Litvínov šel do vedení. Stačily čtyři minuty a bylo to 1:3. Další brejk Litvínova, tentokrát po pravé straně, centr Formana našel před brankou volného Jonáše a ten zkompletoval hattrick.

Krátce po obdržené brance ze hry odstoupil zraněný Zomer. Domácí zvyšovali tlak, ale byla to spíše křeč. V 75. se k odraženému míči dostal Kurka a šel sám na branku, jenže Hasso a Hochel se stačili vrátit, aby ho vytlačili ze střelecké pozice a Kurkův pokus šel vysoko nad. Pak zahrozili opět z brejku hosté, jenže už jim docházely síly a tím pádem i rychlost. Střela Mikesky minula vzdálenější tyč. V 84. minutě měli domácí výhodu rohového kopu. Vážný rozehrál na Kafku, ten vrátil Vážnému, jehož střela šla těsně vedle zadní tyče. Z další akce poslal Kafka centr do vápna, kde hlavičkoval Longauer. Jeho pokus Uhlíř jen vyrazil a dorážka Říhy šla jen do tyče. Minutu před koncem se z dalšího brejku pokusil Mikeska přelomovat Pilaře, který byl daleko z branky, ale gólman Chlumčan se stačil stáhnout a šanci zmařil. V poslední minutě ještě Uhlíř zlikvidoval střelu Říhy i dorážku Vážného.

Domácí tentokrát nenašli účinnou zbraň na hostující obranu. Jejich útoky narážely na obranný litvínovský val. Hosté bránili v 7-8 hráčích, zdvojovali protihráče a nedovolili jim kombinovat. Litvínov naopak účinně napadla rozehrávku, vyhrával osobní souboje a dokonale využil rychlých protiútoků po křídlech. Jejich centry do vápna pak našly přesně svého adresáta kterým byl Jonáš, autor všech jeho branek.

Oba celky zůstávají na svým místech v tabulce. Chlumčany druhé a Litvínov Čtvrtý. V příštím kole nastoupí celek Chlumčan na hřišti Údlic a určitě bude chtít urvat všechny body.

SK FK Chlumčany - FŠ Litvínov 1:3 (1:1)

Branky: 42. Zomer - 3., 50. a 54. Jonáš. Rozhodčí: Folk - Polívka, Fišl, ŽK 1:2, 30 diváků.

FK Chlumčany: Pilař - Janeček, Říha, Vavrica, Kafka - Podroužek (30. Vážný), Longauer, Kurka, Polák, Prokeš (55. Diák) - Zomer (58. Kincl).

FŠ Litvínov: Uhlíř - Charamza, Hochel, Mai, Hasso - Stejskal (61. Liška), Havlíček, Mikeska, Forman, Vintr - Jonáš.

Jaroslav Tošner