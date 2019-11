Fanoušci si v sobotu přišli v Srbicích na své, trenéři ale z produkce svých svěřenců šedivěli. Zápas mezi Srbicemi a Domoušicemi, který byl soubojem dvou předních celků krajského přeboru, nabídl devět gólů. Domácí tým vyhrál 5:4, upevnil si tak druhé místo. Domoušičtí přezimují pátí, což je na nováčka velice slušný počin.

Srbice - Domoušice (v modrém) | Foto: Deník/František Bílek

První poločas byl na obou stranách festivalem chyb. „Udělali jsme jich tolik, jako před tím za celý podzim. Byly to dětinské chyby. Třeba stoper, který nás celý podzim drží, udělal neskutečné chyby, dvakrát zaspal brankář. Mrzí to, pak se zápas těžko otáčí,“ krčil rameny Pavel Schettl, kouč mužstva z Lounska.

Domácí trenér Martin Luger bral vítězství všemi deseti. „Zaplaťpánbůh za tři body, máme je hlavně za druhý poločas. Dali jsme brzy gól, mohli jsme přidat další, místo toho to soupeř otočil. Pak jsme to otočili my, ale v poslední minutě první půle jsme Domoušicím umožnili skóre srovnat a vrátit se tak do zápasu. Bylo to bláznivé utkání, ani jeden z gólmanů neměl svůj den.“