Dobroměřice – Krajský přebor začal již před týdnem, proto většinu mužstev ostatních krajských soutěží překvapilo přesunutí 1. a 2. kola na konec listopadu. V té době budou mít mnohá hřiště těchto klubů nezpůsobilý těžký terén, což fotbalu určitě neprospěje. Dobroměřičtí chtěli začít stejně jako kluby v krajském přeboru, ale Libouchec, soupeř v prvním kole (23. 11.) to odmítl. Vstříc jim vyšli v Černovicích, a tak se odehrál první zápas 2. kola nově utvořené A třídy. Střetly se dva celky, které do této soutěže přišly z jiných konců. Dobroměřice po sestupu z krajského přeboru a Černovice, jako vítěz C skupiny B třídy.

Úvodní čtvrthodina patřila domácím, kteří zavřeli Černovice na jejich polovině, ale z tlaku ani jednou nevystřelili mezi tyče. To v 19. minutě chyboval Bouček v brance Dobroměřic, ale své zaváhání napravil, když střelu Dufka vyrazil na roh. Otěže zápasu si pak vzali do rukou opět domácí, a to se již gólově prosadili. Nejdříve to byl nádhernou střelou z hranice vápna Martin Němec a pak hlavou Reh, který zužitkoval načechraný centr Myšáka. Hosté se snažili o brejky a do hodně slibného se dostali pět minut před přestávkou, ale Boček ve vyložené šanci přestřelil.

Také po změně stran začali aktivněji domácí. Už v 50. minutě si na hranici vápna povodil obranu Maliňák, uvolnil se a vypálil. Jeho střelu k tyči však gólman Novotný vytáhl na roh. Maliňák měl za pár minut další šanci. Matyáš zachytil rozehrávku soupeře, poslal na svého volného spoluhráče, ale pozorný Novotný opět vytáhl na rohový kop. Další pěkná útočná akce byla k vidění v 78. minutě. Střídající Pergl, který přišel po 14 letech působení v Lounech do Dobroměřic, přihrál Mariňákovi, ten přistrčil Rehovi, ale ten z vyložené šance minul. Hosté měli tutovku v závěrečné minutě, jenže Pomajsl netrefil odkrytou bránu.

Dobroměřice měli výraznou územní převahu, kterou však brankově nezužitkovali. Hosté působili hodně zakřiknutě a hráli s respektem, ačkoli v jejich kádru je řada hodně zkušených fotbalistů.

Favorizované Dobroměřice tak mají na svém kontě první tři body, ale ke spokojenosti bylo daleko. „Nebylo to ono. Stále nás trápí neproměňování šancí. Dnes jsme měli vyhrát daleko větším rozdílem. Postupem času nám docházela šťáva. Měli jsme tam několik okének, kterých soupeř naštěstí nevyužil. Důležité je, že jsme zatím všichni zdraví, tak uvidíme, jak nám to půjde dál,“ hodnotil po utkání hrající trenér vítězů Alois Šebek.

Dobroměřice začínají doplňovat do mužstva mladé perspektivní hráče a konkurence na lavičce se zvyšuje. „Dnes dostal v brance šanci Bouček, protože Pechar nemá natrénováno. Do sestavy se nevešli třeba Valta s Kalejou. Bohužel se nám na tréninku zranil mladý Šebek, který si natrhl vaz v kotníku. Myslím, že máme solidně poskládaný tým, se kterým by jsme mohli hrát dobrý fotbal,“ doplnil vedoucí mužstva Pavel Verner.

V příštím kole jedou Dobroměřice na hřiště dalšího nováčka, do Liběšic, který postoupil jako vítěz skupiny B fotbalové B třídy.

FK Dobroměřice – SK Černovice 2:0 (2:0)

Branky: 23. Němec, 38. Reh.

Rozhodčí: Oborník – Šefčík, Davignon.

ŽK: 0:0.

Diváci: 150.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Holeček, Baňka, Mistoler – Myšák (46. Lazarik), Šebek, Maliňák, Matyáš (74. Pergl) – Reh (79. Rus), Němec (62. Handlíček).

SK Černovice: Novotný – Heier, Haviar, Sojčík, Andrš (85. Král) – Dufek, Bundzík, Kubánek, Boček – Mirga (79. Falc), Pomajsl.



Autor: Jaroslav Tošner