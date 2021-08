O postup do I. A třídy se už několikátou sezónu v řadě snaží Junior Děčín. Letos by mu měly být hlavním konkurentem Pokratice, které před sezónou notně posilovaly. Právě jejich vzájemný souboj byl víkendovým šlágrem I. B třídy ve skupině A.

Děčínští, jimž vstup do sezóny příliš nevyšel, sice na litoměřickém předměstí dvakrát vedli, domácí ovšem vždy dorovnali. Po přestávce vstřelili tři branky v řadě, korekce Páši už nic neřešila.

„Vstup do soutěže je zklamáním,“ smutnil po porážce 3:5, která je už druhou letošní v pouhých třech kolech, vedoucí Junioru Miroslav Tyl.. „V Pokraticích nám chyběl řada důležitých hráčů, pro domácí to byl zápas podzimu. Rozhodl nástup do druhé půle, ten byl pro nás katastrofální. Bohužel se někteří hráči nevyvarovali individuálních chyb. Nezbývá, než se dát zdravotně do pořádku a zabojovat v dalších zápasech,“ dodal.

To domácí kouč Antonín Marčaník měl jen slova chvály. „Po dvou podprůměrných výkonech jsme s tímto zápasem opravdu spokojení. Třetí zápas už měl v našem podání parametry, nasazení, kluci hráli opravdu dobře,“ kvitoval hru svých svěřenců. „Chyběli nám sice tři důležití záložníci a stoper Novák, ale projevila se šířka našeho kádru. Všichni náhradníci zahráli výborně,“ ocenil letní příchody deseti nových posil.

Kromě Pokratic zůstává stoprocentní také Heřmanov, který tentokrát zdolal Hostovice 2:1. „Mají zkušený tým doplněný o šikovné kluky, ale kdyby to skončilo 6:6, asi by se nikdo nedivil,“ načal hodnocení vedoucí hostovického mužstva Roman Löffler. „V první půli jsme předvedli asi nejhorší výkon, co jsem kdy viděl, k ničemu jsme se nedostali a soupeř nám dal dva góly. Po pauze to ale bylo daleko lepší, bohužel nás zradilo zakončení. Trefili jsme snad čtyři břevna, i domácí ale měli šance. Možná bychom si zasloužili remízu, i Heřmanov nás chválil, ale za to si nic nekoupíme,“ uzavřel.

Ve skupině B se na čele dál drží stoprocentní trio Strupčice, které přehrály Vroutek 3:1, Obrnice, na jejichž půdě padl 2:3 Ohníč, a Meziboří. Poslední jmenovaný celek ve třetím zápase vůbec poprvé inkasoval, na rychlou trefu Franka ze 3. minuty zareagoval za 180 sekund Kalanin. Deset minut před koncem však vystřelil Meziboří výhru proti Podbořanům Vojtěch Nesper, který se trefil zatím v každém letošním duelu.

„Zatím se nám opravdu daří a jsem rád, že se nám vstup do sezony povedl,“ neskrýval nadšení útočník se čtrnáctkou na zádech. „Já jsem se svou bilancí spokojený – tři zápasy a tři góly. Jsem hlavně rád, že pomáhám týmovému úspěchu a také svému malému snu a tím je postup Meziboří do krajské I. A třídy.“