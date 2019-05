Lenešice – Fotbalová bitva mezi kapkami deště. Tak by se dal charakterizovat duel druhého celku C skupiny fotbalové I. B třídy se třetím. Lenešice i Nové Sedlo měly po 90 minutách na kontě po jedné brance a o výhře domácích tak rozhodla až šesté série penalt. V ní přálo více štěstí domácím, kteří na jaře v základní hrací době ještě neprohráli. Patrik Zomer, střelec Lenešic, vyšel tentokrát brankově na prázdno. Na svém kontě 25 branek a v tabulce střelců je na druhém místě za Jakubem Sýbkem z Krásného Dvora.

V Lenešicích se očekával vzhledem k postavení obou celků vyrovnaný fotbal. To se nakonec potvrdilo. Samotný úvod zápasu patřil domácím, kteří si vytvořili hned několik velkých šancí. Tu první měl ve 3. minutě Vild, který byl sám před brankou, ale dostal přihrávku na dlouhou nohu a nemohl tak přesně zakončit. Hned v následující minutě prověřil kvality gólmana Vávry Zomer. Brankař Sedla jeho tvrdou střelu vyrazil a pak si poradil i s dorážkou Zíbrta. Vávra mezi tyčemi předváděl skvělé zákroky a byl jednoznačně nejlepším hráčem svého celku. Kryl další jedovatou střelu Zomera a kapituloval až po půlhodině hry. To však byl ale proti střele Vilda bezmocný. Na druhé straně měl velkou šanci nejlepší střelec hostujícího celku Sitár. Jeho pokus mířící pod břevno však stačil Jenka jednou rukou vytáhnout nad břevno. Nové Sedlo se dočkalo vyrovnání čtyři minuty před přestávkou. To se parádně k tyči trefil Novák a Jenka se marně natahoval po jeho zakroucené střele. Do šaten se tak šlo zaslouženě za vyrovnaného stavu.