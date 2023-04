Zápas skončil v základní hrací době tedy 2:2, na penalty vyhráli hosté 7:6. Ve skupině B mají nyní oba celky 54 bodů a osmibodový náskok na třetí Meziboří, které má ale o jeden sehraný zápas méně. "Platí, co jsem říkal před zápasem, dotáhli jsme se na čelo, ovšem těch zápasů bude ještě hodně a hned ten sobotní proti čtvrtým Lenešicím nebude nic lehkého," nepodléhá přehnané euforii Martin Svoboda, trenér FK Chlumčany.

Jeho tým prohrával už 0:2, v té chvíli by na něj vsadil asi málokdo. "Nezačali jsme špatně, ale pak jsme dostali gól do kabiny ze standardky, trošku to s námi zatřáslo, ale nevěšeli jsme hlavy. Při druhé inkasované brance, kdy se trefil v 65. minutě Petr Nový křížem do okna, to se nedalo nic dělat… Klíčové bylo, že jsme se do zápasu snažili vrátit, kluci to nezabalili a kontaktním gólem Patrika Zomera jsme byli zpátky."

Právě kontaktní trefa nejlepšího snajpra soutěže Zomera, jenž dal už 39. gól v sezoně, hektickou koncovku ještě umocnila. "Za stavu 1:2 jsme to museli otevřít a začali hrát vabank, v té době nás několikrát skvěle podržel brankář Jan Pilař a nám se podařilo v 89. minutě vyrovnat. Penalty jsou loterie, ale když se vrátíte do zápasu ze stavu 0:2, tak už samozřejmě vyhrát chcete. Nám se to povedlo po devíti sériích," dodal Martin Svoboda.