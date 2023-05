Na 2:0 pro hosty zvyšoval ve 28. minutě Mrázek, který hladce prošel obranou a pravačkou poslal balón k levé tyči. Ve 34. minutě musel za hry pro zranění odstoupit Čonka, kterého nahradil Minařík. Pak přišla další příležitost domácích, jenže Petr Klinec trefil jen gólmana Botoše. Závěrečná pětiminutovka prvního poločasu by se dala nazvat černou pro Slavoj. Ve 40. minutě prošel obranou jako nůž máslem Vrzák a bez větších problémů překonal Kalbače v brance. V následující minutě Flégl z úhlu zaskočil Kalbače, který na jeho střelu téměř nereagoval a za další tři minuty už to bylo 0:5, když gólmana Slavoje obloučkem přehodil Frank. Ve druhé minutě nastavení ještě vypálil z 18 metrů domácí Hassman, ale míč z jeho kopačky se jen otřel o pravou tyč.

Litoměřicko proměnilo prakticky všechny své šance v góly. Hosté byli rychlejší, fotbalovější, velmi dobře kombinovali a domácí téměř k ničemu nepustili.

O přestávce bylo v kabině Slavoje hodně dusno a slova trenéra si jeho svěřenci vzali k srdci. Utkání ani za tak nepříznivého stavu nezabalili a po změně stran zabojovali o lepší výsledek. Mezi tyčemi vystřídal nejistého Kalbače mladíček Richter. V úvodu druhého poločasu měli domácí dvě velké šance z trestných kopů. Oba zahrával Petr Klinec a obě velmi dobře umístěné střely vytáhl Botoš na roh. Branky se tak fanoušci Slavoje dočkali v 68. minutě. Pinkrův centr zhodnotil v gól Pavel Klíč. O deset minut později zahrávali domácí další standardku. Tentokrát jí kopal z levé strany Votruba a Klíč se před brankou dokázal prosadit a dát svou druhou branku v utkání. V samotném závěru se do obrovské šance ještě dostal hostující Suroviak, jenže jeho první střelu Richter kryl, dorážku poslal Suroviak jen do tyče a odražený míč uklidil Vlček do bezpečí. V nastavené pětiminutovce už se nic nestalo a tak si hosté odvezli ze Žatce zaslouženě tři body.

Žatec je na jedenácté příčce tabulky a za týden Slavoj nastoupí na hřišti pátého celku tabulky krajského přeboru Modlan. Litoměřicko je po výhře sedmé.

„Dnes zcela zasloužená výhra Litoměřicka. Byli efektivní. Co kopli v prvním poločase na bránu, to byl gól. My jsme byli v první půli pomalí, líní, pasivní a bez šancí. Za druhý poločas musím před klukama smeknout, že to za stavu 0:5 nezabalili. O přestávce byla velká bouřka v kabině a od druhé půle bychom se měli odrazit a takto hrát. Nevím,proč to není hned od první minuty, ale až od 45. Bohužel jsme přišli o zraněného Čonku. Ztráta středního záložníka je hodně citelná,“ hodnotil po nepovedeném utkání výkon svých svěřenců trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – FK Litoměřicko 2:5 (0:5)

Branky: 68. a 88. Klíč – 15. a 44. Frank, 28. Mrázek, 40. Vrzák, 41. Flégl. Rozhodčí: Jansa – Dobrý, Polívka, ŽK 1:2, 100 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač (46. Richter) – Zmrhal, Smékal, Beneš, Vlček – Hassman, Pinkr, Čonka (34. Minařík 46. Suchan), F. Klinec – P. Klinec (82. Votava), Klíč.

FK Litoměřicko: Botoš – Pocner (69. Možný), Trejbal, Mecera, Dura (61. L. Marič) – Vrzák, Ebert (61. Mach), M. Marič, Frank (69. Suroviak), Flégl – Mrázek (82. Novotný).

Jaroslav Tošner