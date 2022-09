Jílové vyhrálo v Ústí nad Labem nad tamním celkem Ústí B/Domoušice. Jílovský kouč Ondřej Barilla ale po výhře 3:1 nebyl zase tak spokojený. „Těší mě tři body, to ano. Ale výkon nebyl z naší strany optimální. Domácí mají mladé, ale nezkušené mužstvo. Bohužel jsme se přizpůsobili jejich hře. Proti Srbicím jsme hráli daleko lépe. Mohli jsme dát více branek, ale spálili jsme fakt obrovské šance. Domácí se dostávali do šancí po našich chybách, které jsme vyráběli. Takže jak jsem řekl, vítězství je samozřejmě dobré, ale bojím se, že takový výkon nebude v dalším kole proti Litoměřicku stačit.“

„Zápas se nám moc nepovedl, herně se nám dařilo prvních 15 minut, pak přestala fungovat mezihra ve středu pole a zkušenějšímu soupeři to vyhovovalo. Začal hrát svou hru na silově vyspělé útočníky,“ přidal pohled domácích brankář Tomáš Mrázek. „Poločas 0:2, nutno říct, že druhý gól byl po hodně šťastném odrazu. O přestávce byla bouřka v kabině a do druhé půle jsme na soupeře vlétli, z čehož pramenilo snížení na 1:2. Hosté pak zalezli a z jednoho brejku se jim povedlo skórovat, poté už se zápas spíše dohrával. Nezbývá nám nic jiného než vyhrát v sobotu v Srbicích,“ pokrčil rameny po druhé porážce v řadě.

PENALTOVÝ MÁG

Specialistou na penalty se zdá být tým žateckého Slavoje – dva zápasy – čtyři body a vždy po výhře v rozstřelu. Brankář Miroslav Kalbač je hodně omlácený, ale body vychytat umí. Naposledy takhle vypekl Krupku po penaltách 1:0.

„Máme dva body, opravdu vydřený. Dnes přijel o mnoho lepší tým než před týdnem. Byli fotbalovější, fyzicky velmi dobře připravení, Šance byly asi tak na obou stranách stejný. Soupeř měl sice větší držení míče, ale naše poctivá práce do defenzivy je nepustila do vyložených šancí.,“ hodnotil žatecký kouč Richard Zelinka a pokračoval:

„Obměnili jsme sestavu. Péťa Klinec šel do hry od padesáté minuty, protože kvůli zranění netrénoval. Filip Klinec má problém se zády. Díky širokému kádru dostaly prostor další hráči. Doufejme, že zranění Smékala nebude vážné. Ve čtvrtek nás čeká důležitý zápas v Kadani. Musíme se na něj dobře připravit, abychom konečně zabodovali za tři body,“ hodnotil po utkání spokojený trenér Slavoje Richard Zelinka.

Z JASNÉ ZÁLEŽITOSTI BYLO DRAMA

Hodně zajímavé utkání se hrálo v Lovosicích, kam přijel nováček z Neštěmic. Hosté brzy vedli už 3:0, svěřenci Romana Podrazila ovšem vstali z mrtvých a málem zápas dovedli až do penaltového rozstřelu. Za stavu 3:4 je ovšem srazila nedisciplinovanost, kdy se nechal spolu s hostujícím Láchou za vzájemnou potyčku zcela zbytečně vyloučit kapitán Bělík, jehož o chvíli později následoval i Stejskal.

„Když se ohlédnu zpětně za úvodními dvěma zápasy, jsem zklamaný, protože jsme nějaké body určitě mohli uhrát. Zápas s Neštěmicemi jsme sice začali katastrofálně, ale i přes to jsme dokázali vstát z mrtvých a nemuseli jsme odcházet s prázdnou,“ litoval po utkání Podrazil. „Za stavu 0:3 se to těžko honí, přesto se nám povedlo vrátit do zápasu, bohu žel nás srazila naše nedisciplinovanost.“

Utkání hodnotil také neštěmický kouč Jan Deutsch. „Po nevydařeném vstupu do soutěže jsme chtěli v Lovosicích jednoznačně uspět. Začátek zápasu nám vyšel podle představ, dali jsme rychlý gól, pak přidali ještě další dva, a zdálo se, že se nemůže nic stát. Opak byl ale pravdou, po nedůsledném bránění přišlo snížení z penalty, při zákroku se navíc zranila brankářská jednička Čermák, a rázem jsme znejistěli.“ Podle jeho slov pomohla týmu poločasová pauza. „Do druhé půle jsme vstupovali klidnější, a i proto jsme si vypracovali gólovou a několik skoro gólových příležitostí. Po té největší jsme z nepochopitelných důvodů přestali hrát, a ani střídání nás neprobralo. Přišly dva slepené góly domácích a naštěstí neproměněná tutovka. V závěru přišly negativní emoce, které do fotbalu nepatří, a začalo se červenat. Pro nás důležité body, které musíme v sobotu potvrdit doma s Mostem.“

NOVÁČEK NARAZIL

Rezerva divizního FK Baník Most-Souš hostila nováčka z Černovic. Domácí Mostečané si po brankách Smitky, Rjasky a dvou trefách Svobody došli pro klidnou výhru 4:0. „Poslali jsme do hry mladé hráče a kluci se skvěle ukázali. Snažíme se působit jako „továrna“ pro první tým a myslím, že se nám to i daří,“ řekl po zápase mostecký kouč Stanislav Hofmann.

„Ukázala se realita vyšší soutěže, čekal jsem, že to nebude lehké. Konkurenceschopní jsme, ale tento zápas musíme hodit za hlavu. Do šancí a gólovek se dostaneme, ale řešíme to zbrkle. Kluci si ještě musí zvyknout,“ řekl černovický trenér Josef Jebavý.